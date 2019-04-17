«Больше часа Дмитрий Быков читал лекцию, стоя на ногах»: зрители рассказали о выступлении, после которого писателю стало плохо

Известный на всю Россию писатель Дмитрий Быков был госпитализирован в Уфе всего через несколько часов после того, как он встретился с читателями в Екатеринбурге. Так, 15 апреля, в столице Урала он прочитал лекцию, посвященную теме отражения Страстной пятницы в мировой литературе. Как отмечают те, кто присутствовал на лекции Дмитрия Быкова в Екатеринбурге, чувствовал себя писатель на ней хорошо.

- Он выглядел здоровым и энергичным, - отмечает Евгения Капитонихина, пресс-секретарь Ельцин Центра. - Я много раз бывала на его лекциях и разницы не заметила. Все было как обычно. Даже одежда такая же, как обычно. Только тема для него была новой, как он отметил. Дмитрий Быков даже хотел выступать без микрофона, так как у него очень громкий голос.

Среди слушателей лекции был и известный уральский шоумен Александр Цариков. По его словам, писатель создавал впечатление полностью здорового человека.

- Больше часа Быков читал лекцию стоя на ногах, - рассказал «КП» Цариков. – Он не выглядел болезненно. Дмитрий выступал хорошо и ярко. Лишь в конце, когда пошли письма из зала он сел в кресло. Никаких признаков того, что с его здоровьем что-то не так не было.

16 апреля Быков должен был выступать с лекцией «Русский анекдот как литературный жанр» в Уфе. Но после того, как самолет приземлился, писателя проводили в медпункт аэропорта.