2019-04-17T14:53:04+03:00
Общество

Новый стадион за 140 миллионов евро: олигарх Козицын – о лучшем сезоне в истории ХК «Автомобилист»

Глава УГМК ответил на вопросы журналистов, но сбежал, когда речь зашла о храме Святой Екатерины
Олег Галимов
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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
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Минувший сезон стал для ХК «Автомобилист» самым успешным за всю историю. Клуб стал победителем Восточной конференции, начал регулярный чемпионат с 18 побед кряду и наконец-то прошел первый раунд плей-офф.

К сожалению, путь к Кубку Гагарина закончился на полуфинале конференции, в котором «шоферы» сразились с уфимским «Салаватом Юлаевым». Именитый клуб из столицы Башкортостана имеет богатый опыт выступлений в матчах на выбывание и прошел дальше с общим счетом 1:4.

Тем не менее, такие показатели не могли не порадовать руководителей «Автомобилиста» и его владельца – главы УГМК Андрея Козицына.

- Хочу высказать благодарность главному тренеру Андрею Мартемьянову, - сказал один из богатейших предпринимателей планеты. - Мы стали победителями Восточной конференции, выиграли подряд 18 игр и едва не установили рекорд КХЛ. Я не согласен, что мы прыгнули выше головы. Думаю, что прыгнули ровно настолько, насколько смогли. Плей-офф — это плей-офф и, как показала жизнь, совершенно другая история. Объективно «Салават Юлаев» был сильнее нас. Весь сезон старались, болельщики активно нас поддерживали. На многих матчах была 100% посещаемость. Надеемся не разочаровать фанатов в следующем году.

Благодаря вложениям Козицына «Автомобилист» приобрел таких звезд КХЛ как Найджел Доус, Дэн Секстон, и продлил контракт с вратарем Якубом Коваржем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благодаря вложениям Козицына «Автомобилист» приобрел таких звезд КХЛ как Найджел Доус, Дэн Секстон, и продлил контракт с вратарем Якубом КоваржемФото: Алексей БУЛАТОВ

Гендиректор команды Максим Рябков отметил, что на матчи «Автомобилист» стремятся попасть не только жители Екатеринбурга, но и других городов Свердловской области.

- Мы очень благодарны за такой интерес к команде. Вообще сезон получился неплохой. Очень хочется, чтобы мы смогли воспринять правильно тот опыт, который получили в плей-офф.

По словам Рябкова, клуб не испытывает серьезных проблем из-за ограничения потолка зарплат (в этом году в КХЛ он составил 850 миллионов рублей – прим.ред.).

— В этом и следующем сезоне есть возможность его превышать, выплачивая налог на роскошь. Сейчас этой опцией пользуются десять команд. Мы этот потолок и превысили — ровно на зарплату одного из наших ведущих игроков, — добавил гендиректор «Автомобилиста».

Не обошли стороной и вопрос новой домашней арены «шоферов», которую должны построить на месте снесенной в центре Екатеринбурга телебашни. Ее стоимость Козицын оценил в 120-140 миллионов евро.

- Строительство планируем начать в июне-июле. Примерный срок 2-2,5 года. Цена вопроса... Окончательная смета будет, когда появится рабочая документация, - пояснил олигарх.

После непродолжительной пресс-конференции глава УГМК поспешил скрыться в одном из автомобилей своего кортежа, но журналисту «КП» все же удалось задать неудобный вопрос о строительстве храма Святой Екатерины.

Андрей Козицын рассказывает о строительстве новой ледовой арены.Видео: Алексей Булатов

- Андрей Анатольевич, что бы вы сказали противникам строительства храма у Театра драмы?

- А что, у нас есть те, кто против? – с улыбкой на лице парировал Козицын.

- Далеко не все рады этой идее…

- Считаю, что все поддерживают строительство, просто кто-то высказывает не то, что думает на самом деле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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