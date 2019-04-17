Часть сидений всмятку: в Екатеринбурге автокран протаранил пассажирский автобус

В Екатеринбурге возле госпиталя ветеранов войн произошла серьезная авария. В тот момент, когда пассажирский автобус остановился, чтобы высадить людей, в него врезался грузовик с краном.

Фото: Иван Мухлынин

Камаз буквально пропорол левую заднюю часть общественного транспорта и разбил несколько стекол, включая заднее ветровое. Часть пассажирских сидений от силы удара смяло.

Фото: Иван Мухлынин

- Всё произошло очень быстро. Был полный автобус: сидячие места все заняты, и стояло человек 7-8, - говорит пассажир злополучного рейса Иван. - Есть пострадавшая девочка, лет 14-ти, которая как раз села на заднее сиденье с лева у окна в углу, куда пришелся удар КАМАЗа.

Фото: Иван Мухлынин

Прибывшие на место медики "скорой" диагностировали у ребенка сильный ушиб грудной клетки и порез щеки от посыпавшихся осколков стекла. Остальные пассажиры отделались испугом.

Фото: Иван Мухлынин

- Водитель крана вышел, немного посмотрел на машину и ушёл к себе обратно, - продолжает Иван. - Даже не побеспокоился спросить у кого-нибудь, целы не целы.

Сотрудники городской ГИБДД уже работают на месте, чтобы выяснить точные причины столкновения.