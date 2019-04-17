Из-за возобновившихся снегопадов Екатеринбург встал в 8-бальные пробки

В Екатеринбург опять пришла зима. Синоптики предупреждали о надвигающихся снегопадах и заморозках, но, как всегда, верить в этой уральцам не хотелось. Однако погода все же заставила горожан вновь доставать теплые куртки и шапки, о которых в последнее время люди благополучно забыли.

Фото: "Интересный Екатеринбург"

Еще несколько дней назад в Екатеринбурге было сухо, тепло, термометры показывали +20, а накануне прошла метель с мокрым снегом и за ночь город так завалило осадками, что в пору отмечать Новый год.

Фото: "Интересный Екатеринбург"

Выпавший снег не только испортил многим настроение, но и существенно увеличил дорожные пробки. Ситуация осложняется тем, что многие водители уже поменяли зимнюю резину на летнюю. Как результат, только за сегодняшнее утро десяток аварий.

Фото: "Интересный Екатеринбург"

- Рекомендуем водителям двигаться с пониженной скоростью, отказаться от резких маневров и соблюдать дистанцию до других транспортных средств. Водителям, не обладающим опытом управления в условиях плохой видимости, гололеда, а также водителям, уже сменившим зимнюю резину на летнюю, необходимо вообще отказаться от поездок, - сказали в Свердловской ГИБДД.

Фото: Галина Худякова

По прогнозам синоптиков сегодня осадки должны прекратиться, а к выходным постепенно потеплеет до +13.