Сто дней «мусорной» реформы на Урале: на горизонте появились инвесторы, но пока мусор вывозят в кредит

Экологическая реформа широкими шагами идет по Уралу уже три с половиной месяца. Ее заявленной целью стала зачистка региона от скопившегося мусора. Также операторы занимаются наведением порядка в сфере сбора, вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов.

РЕФОРМА ПРИВЛЕКАЕТ ИНВЕСТОРОВ

По итогам первых ста дней с момента старта изменений, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и представители всех трех региональных операторов рассказали, что за это время удалось сделать, а также о проблемах, которые решаются в настоящее время.

- Переход на новую систему прошел безболезненно, коллапса не случилось: мусор вывозится вовремя. С начала реформы количество жалоб от населения на плохую уборку снизилось в два раза, - говорит Николай Смирнов.

Министр Николай Смирнов считает, что реформа не спровоцировала мусорный коллапсФото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, снижение числа жалоб связано, прежде всего, с тем, что мусора стали вывозить больше на 20%. Раньше часть отходов «оседала» в лесах, парках, на старых нелегальных свалках. Теперь же немалая часть таких отходов идет на полигон и на переработку.

Одним из неожиданных плюсов реформы на Урале стал интерес инвесторов.

- Появились новые инвесторы, которые готовы строить мусоросортировочные заводы и мусороперегрузочные станции. Система в Свердловской области показывает инвестиционную привлекательность новой отрасли. В перспективе это позволит пополнять бюджеты разных уровней, - говорит Николай Борисович.

ДО ГЛУБИНКИ ПОКА НЕ ДОБРАЛИСЬ

Хватает с пресловутой реформой, которую в народе прозвали «мусорной», и проблем. Главная из них – отсутствие достоверной базы данных по жителям городов и сел, из-за чего часть потребителей получили квитанции с завышенными платежами. Эта проблема в большей степени затронула частный сектор.

- За первый квартал ситуация почти полностью решена в отношении жителей многоквартирных домов. Думаю, что в мае этот вопрос уже не будет столь актуален, - говорит министр.

Перед стартом реформы операторы закупили новую техникуФото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас свердловское руководство ждем законодательных изменений на федеральном уровне, после введения которых региональные операторы смогут получить актуальные базы данных в паспортных столах.

Другая проблема касается доступности отдаленных поселений для техники региональных операторов. И здесь нужно честно сказать: установить контейнеры и наладить вывоз отходов удалось пока не везде. Причина проста: не везде есть дороги, по которым могут проехать мусоровозы. С жителей этих сел плату за вывоз мусора не берут.

Также не везде сформирован реестр контейнерных площадок, которые нужно обслуживать. Эта проблема постепенно решается.

РЕГОПЕРАТОРЫ ВЗЯЛИ КРЕДИТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С МУСОРОМ

Региональные операторы также отчитались о работе по итогам первых ста дней проведения экологической реформы.

ЕМУП «Спецавтобаза» - Восточная зона

В зону ответственности этого регоператоры входят 34 муниципалитета, включая Екатеринбург. На этой территории проживает 2,7 миллиона уральцев. Их обслуживает 130 спецмашин для сбора и вывоза мусора. Отходы вывозят на 14 объектов для обработки и захоронения ТКО. За три месяца с территории вывезено 1,5 миллиона кубометров мусора, 550 тысяч кубов – из уральской столицы.

- За это время мы ликвидировали 198 нелегальных свалок, 17 из них – свежие, - рассказывает директор ЕМУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев. – Постоянно идут звонки на «горячую линию», треть из них касается вопроса о заключении договоров, большая часть – разъяснительных моментов.

Предприятие закупило 10 новых мусоровозов, 1,5 тысячи евроконтейнеров, часть частного сектора по-прежнему «сидит» на пакетах для мусора.

Директор ЕМУП "Спецавтобаза" уверен, что со временем собираемость платежей подрастетФото: Алексей БУЛАТОВ

ТБО «Экосервис» - Западная зона

22 муниципалитета, 650 тысяч жителей.

В момент старта реформы региональный оператор ставил перед собой три задачи. Это введение контейнерного сбора. За сто дней успели установить 2 453 контейнера, сейчас закупают еще 1 тысячу. Сейчас идет работа по монтажу 209 контейнерных площадки в Шалинском районе. В Красноуфимске им число достигнет 260.

- Приведу пример: в городе Полевской до начала мусорной реформы вообще не было понятия «контейнерный сбор». Там все собирали в пакетах. Решили провести эксперимент: в северном районе в тестовом режиме установили 500 контейнеров, Там стало чисто, и люди из южной части города просят теперь, чтобы и им поставили контейнеры, - рассказывает генеральный директор регоператора Радик Хисамутдинов.

Вторая задача заключалась в снижении платы за мусор для социальных учреждений, прежде всего, школ, детских садов и больниц. Поэтому сейчас внедряется система начисления платы по факту с учетом каникул, когда часть учреждений и вовсе не производят мусор.

Следующая задача заключается в предоставлении доступа граждан к информации о реформе. Чтобы каждый мог в режиме шаговой доступности узнать, за что начисляется плата, как установить контейнерную площадку в садовом товариществе и т.д.

Всего за первые сто дней оператор вывез 45 тысяч тонн ТКО, приобрел 23 единицы спецтехники, включая 6 ломовозов для уборки нелегальных свалок.

ООО «Компания «Рифей» - Северная зона

23 муниципалитета, население – почти 1 миллион человек

За сто дней компания вывезла около 600 тысяч кубометров отходов, рост составил 12%, проведена инвентаризация контейнерного парка. Всего в этой зоне работают 4,5 тысячи контейнерных площадок, нехватка составила около 30%.

Специалисты компании установили 250 контейнеров, сейчас закупают еще 1,5 тысячи.

- Были проблемы с абонентской базой, из-за этого - проблемы с начислением платы. Сейчас мы занимаемся актуализацией базы. Мы обнаружили около 300 нелегальных свалок, 50 из которых – новые, 10 уже ликвидированы. Сейчас почти стаял снег, и работа в этом направлении будет активизирована, - рассказывает директор Северо-Уральского филиала ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.

Старые контейнерные площадки уйдут в прошлоеФото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из главных проблем, которая затронула всех региональных операторов – собираемость платежей. Пока этот показатель по Свердловской области – всего 30-32%. По словам Николая Смирнова, к концу года его власти намерены поднять до 50%.

В связи с этим региональные операторы пока пользуются кредитными линиями, чтобы двигать реформу. Когда придет время отдавать деньги банкам – операторы возьмутся за должников, которым начислят пени.

Платить все равно придется, говорят чиновники, ведь такая же ситуация была и с оплатой за капремонт. Сегодня за него платят почти 100% свердловчан.