2019-04-15T09:36:27+03:00
Общество

«Жаль, но деньги уже уплачены»: в центре Екатеринбурга незаконно вырубили клены

Администрация района не давала на это разрешения
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: взято с личной страницы Елены Ивановой в FacebookФото: взято с личной страницы Елены Ивановой в Facebook
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В Екатеринбурге на улице Вайнера незаконно вырубили деревья напротив ТЦ «БУМ». Об этом заявила советник мэра города Екатерина Куземка в Facebook. Чиновница узнала о ситуации из социальных сетей и обратилась в администрацию Ленинского района.

Деревья спилили 13 апреля днем Фото: взято с личной страницы Елены Горобинской в Facebook

Деревья спилили 13 апреля днем Фото: взято с личной страницы Елены Горобинской в Facebook

- Там сказали, что разрешения на это не выдавалось. Да и в городском благоустройстве, несмотря на выходной, проверили все и дали ответ, что это незаконный снос деревьев, - пишет Куземка. - Я была, если честно, шокирована не только этим фактом, но и тем, как все это происходило. Клены спиливались неким господином, ссылающимся на разрешение областного министерства. Осталось завтра проверить этот вопрос по линии капитального строительства.

Разрешение на вырубку не давали структуры города Деревья спилили 13 апреля днем Фото: взято с личной страницы Елены Ивановой в Facebook

Разрешение на вырубку не давали структуры города Деревья спилили 13 апреля днем Фото: взято с личной страницы Елены Ивановой в Facebook

Об истории со спилом деревьев сообщила жительница Екатеринбурга Елена Иванова в Facebook. В разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды»-Екатеринбург женщина подчеркнула, что никогда не занималась активизмом, но этот случай стал вопиющим.

- Это произошло в субботу 13 апреля, в полдень. Я была в химчистке, когда из окна здания заметила, как подъехали машины, начали срубать деревья. Рабочие указали на стоящего неподалеку мужчину и сказали, что он дал команду, - рассказала Елена. – Я с ним пообщалась. Он назвал себя бизнесменом, сказал, что ему тоже жалко деревья, но деньги уплачены. На этом небольшом участке, по его словам, построят офисное здание.

По словам очевидцев, инициаторы спила планируют построить на участке офисное здание Фото: взято с личной страницы Елены Горобинской в Facebook

По словам очевидцев, инициаторы спила планируют построить на участке офисное здание Фото: взято с личной страницы Елены Горобинской в Facebook

Сегодня женщина надеется, что стройку не допустят, а на местах спила посадят новые взрослые деревья. Екатерина Куземка пообещала продолжить разбираться в ситуации и сообщить позднее подробности истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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