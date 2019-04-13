Экс-чиновница Ольга Глацких поразила уральскую элиту полупрозрачным синим платьем

Уральская экс-чиновница Ольга Глацких, известная своей фразой «государство не просило вас рожать», недавно перешедшая на работу в Дворец игровых видом спорта на должность заместителя руководителя, стала моделью на модном показе Paradise show.

Мероприятие для уральской элиты состоялось в пятницу вечером в торговом центре «Европа» на площади 1905 года в Екатеринбурге.

Ольга Глацких появилась на подиуме в модном полупрозрачном платье синего цвета. После показа бывшая глава департамента молодежной политики поделилась видео с мероприятия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="400" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/702963" frameborder="0"></iframe> Ольга Глацких на модном показе.Бывшая чиновница вышла на подиум в полупрозрачном платье. Видео: страничка Ольги Глацких в Facebook

- Сегодня был замечательный вечер! Мне выпала честь, представить великолепное платье от Модного дома RUBLEFFKA на показе мод PARADISE SHOW в честь 10-ти летнего юбилея ТЦ Европа, - рассказала впечатлениями Ольга Глацких.

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