2019-04-13T09:11:03+03:00
Общество

Экс-чиновница Ольга Глацких поразила уральскую элиту полупрозрачным синим платьем

Олимпийская чемпионка поучаствовала в модном показе в центре Екатеринбурга [видео]
Лев ИСТОМИН
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Бывшая чиновница теперь работает в ДИВСе. Фото: Instagram Ольги ГлацкихБывшая чиновница теперь работает в ДИВСе. Фото: Instagram Ольги Глацких
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Уральская экс-чиновница Ольга Глацких, известная своей фразой «государство не просило вас рожать», недавно перешедшая на работу в Дворец игровых видом спорта на должность заместителя руководителя, стала моделью на модном показе Paradise show.

Мероприятие для уральской элиты состоялось в пятницу вечером в торговом центре «Европа» на площади 1905 года в Екатеринбурге.

Ольга Глацких появилась на подиуме в модном полупрозрачном платье синего цвета. После показа бывшая глава департамента молодежной политики поделилась видео с мероприятия.

Ольга Глацких на модном показе.Бывшая чиновница вышла на подиум в полупрозрачном платье. Видео: страничка Ольги Глацких в Facebook

- Сегодня был замечательный вечер! Мне выпала честь, представить великолепное платье от Модного дома RUBLEFFKA на показе мод PARADISE SHOW в честь 10-ти летнего юбилея ТЦ Европа, - рассказала впечатлениями Ольга Глацких.

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Обсуждаем высказывания Ольги Глацких в эфире с уральскими журналистами Вадимом Дыниным (Подробнее) и Иннокентием Шереметом

ИСТОЧНИК KP.RU

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