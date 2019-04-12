2019-04-12T08:03:37+03:00
Общество

В Каменск-Уральском зооспасатели четыре часа вызволяли щенка, которого хозяин сбросил в колодец

Двух малышей достали сантехники, а третий забился в самое глубокое и узкое место
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Евгения ГудаФото: Евгения Гуда
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В Каменске-Уральском неравнодушные местные жители несколько часов спасали выброшенных в канализационный колодец трех щенков. Как рассказали люди, сделал это хозяин малышей, причем специально. Так мужчина решил избавиться о нежелательного потомства одной из своей собак.

Двух щенят сумели достать сантехники, а вот, чтобы вызволить третьего, пришлось вызывать зооспасателей из Екатеринбурга.

Фото: Зооспас Екатринбург

Фото: Зооспас Екатринбург

- Четыре часа доставали эту щенявку из колодца. Она по трубам уходила и забивалась в самое узкое место теплотрассы. Самое противное в этой истории - люди, дети. Они старательно пугали несчастную, орали, издевались над нами, - рассказала зооспасательница Евгения.

По очереди неравнодушные люди спускались в коллектор, но так и не смогли пролезть к испуганному щенку. Тогда было решено привлечь к помощи нерадивого хозяина.

Общими усилиями мужчину убедили залезть в колодец, а затем спустили туда же его взрослую собаку. Увидев и услышав маму малыш тут же сам выскочил из укрытия.

Сейчас спасенный щенок находится в местном приюте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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