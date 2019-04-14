2019-04-14T17:21:06+03:00
Общество

«Это пранк»: полиция поймала несовершеннолетнего блогера из Нижнего Тагила за лжепохищение

Юноша отделался беседой с сотрудниками правопорядка и изъятием телефона
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: взято с личного аккаунта героя публикации в InstagramФото: взято с личного аккаунта героя публикации в Instagram
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16-летний блогер из Нижнего Тагила Руслан П. хотел поставить «социальный эксперимент», а в итоге оказался задержан сотрудниками полиции. Вместе с друзьями юноша изображал похищение: одного из участников пранка связывали на улице и закидывали в салон автомобиля.

- Почудили немного и даже не ожидали, что так все будет, - пишет он в instagram. – Полиция хотела объявить план «перехват», но нам повезло – вовремя поймали.

Молодой человек добавил, что сотрудники правопорядка удалили все отснятые материалы и забрали его телефон сроком на месяц. Он же отделался беседой. В пресс-службе УМВД по Свердловской области сказали, что прокомментируют эту ситуацию позже.

Ранее Руслана оштрафовали на 10 тысяч рублей за съемку в несогласованном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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