«Это пранк»: полиция поймала несовершеннолетнего блогера из Нижнего Тагила за лжепохищение

16-летний блогер из Нижнего Тагила Руслан П. хотел поставить «социальный эксперимент», а в итоге оказался задержан сотрудниками полиции. Вместе с друзьями юноша изображал похищение: одного из участников пранка связывали на улице и закидывали в салон автомобиля.

- Почудили немного и даже не ожидали, что так все будет, - пишет он в instagram. – Полиция хотела объявить план «перехват», но нам повезло – вовремя поймали.

Молодой человек добавил, что сотрудники правопорядка удалили все отснятые материалы и забрали его телефон сроком на месяц. Он же отделался беседой. В пресс-службе УМВД по Свердловской области сказали, что прокомментируют эту ситуацию позже.

Ранее Руслана оштрафовали на 10 тысяч рублей за съемку в несогласованном месте.