2019-04-14T14:30:28+03:00
Общество

«Неизгладимый отпечаток цирка»: слонихе Даше из Екатеринбурга пришлось сесть на диету

Животное долгие годы содержалось в плохих условиях и теперь лечится от последствий
Маргарита МАХОНИНА
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Даше 39 лет. Долгожителями среди слонов считаются 50-60-летние животныеДаше 39 лет. Долгожителями среди слонов считаются 50-60-летние животныеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургский зоопарк посадил слониху Дашу на диету: сегодня ее рацион состоит из каш, овощей, фруктов и растений. Это необходимая мера – три года назад 36-летнее животное пережило срочную операцию на ноги из-за чрезмерного веса. Виной всему привычки в питании, которые у Даши сформировались еще в цирке.

Ежедневно Даше нужно свыше 70 килограмм продуктов Фото: предоставлено пресс-службой Екатеринбургского зоопарка

Ежедневно Даше нужно свыше 70 килограмм продуктов Фото: предоставлено пресс-службой Екатеринбургского зоопарка

- Слоненком она попала в Московский цирк «дедушки Дурова», где и прожила большую часть жизни, - рассказали в пресс-службе зоопарка. – Он наложил неизгладимый отпечаток на ее жизнь. Например, Даша часто стоит, отвернувшись от толпы, и раскачивается из стороны в сторону: в цирке это позволяло ей хоть как-то двигаться, ведь пространства у нее не было. Она также не любит купаться, что для слонов большая редкость. И даже не умеет пить из миски!

После операции Даша отказалась от мучного и картошки, а также стала потреблять меньше сахара. Однако ежедневно она съедает более 70 килограмм еды. Это помогло похудеть животному, однако сохранилась проблема с мышечной массой. Из-за этого слониха имеет болезненный вид. Тем не менее, в зоопарке подчеркнули, что Даша находится в преклонном возрасте – 39 лет, а долгожителями среди слонов считаются 50-60-летние. Это такие же исключительные случаи, как и люди, прожившие более 100 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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