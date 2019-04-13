Атаке подверглись 13 объектов: итоги «дня минирований» в Екатеринбурге

В субботу, 13 апреля, в Екатеринбург пришла новая волна «лже-минирований»: за несколько часов в городе звонки о ложном минировании поступили на 13 объектов, после чего незамедлительно началась эвакуация посетителей и сотрудников торговых центров, а также рынков.

В список попали 13 самых посещаемых торговых центра за исключением, разве что, ТЦ «Мега», который весь день работает в обычном режиме. Меньше повезло «Гринвичу», «Карнавалу», «Радуге», Шарташскому рынку и уралмашевскому рынку «Омега» и ряду других объектов.

По словам главы пресс-службы областного Главка Валерия Горелых, торговые центры после тревожных сообщений в Екатеринбурге проверяли с 10 до 16 часов. За это время на улицу было выведена 21,5 тысячи человек.

- Поводом для временного закрытия торгово-развлекательных и иных учреждений послужили сведения криминального характера, которые в наше неспокойное время не только у нас в стране, но и во всем мире, всегда подлежат тщательной проверке в интересах безопасности граждан. Всего информационной атаке подверглось 13 предприятий. В каждом без исключения случае органы внутренних дел во взаимодействии с ФСБ, МЧС и другими службами предпринимали комплекс необходимых мер реагирования.

Сотрудники полиции совместно со службами безопасности объектов, а также при помощи специалистов по взрывным устройствам из «Уралвымпела» и ОМОНа Росгвардии с использованием служебно-розыскных собак подвергли скрупулезному обследованию все здания, которых коснулась эта проблема.

Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

Тревожные сведения поступили силовикам в районе 10 часов утра. Работа правоохранительных органов длилась практически весь день. Отбой был дан в 16-00, после чего все потревоженные организации возобновили обычный режим работы, - говорит полковник Валерий Горелых.

По его словам, «шутника» теперь ищут не только сыщики уголовного розыска, но и коллеги из УФСБ. По итогам начавшейся проверки в МВД примут соответствующее процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

- Одноклеточное существо, устроившее этот «сюрприз выходного дня», сегодня прокляли как минимум 21,5 тысячи уральцев, которых экстренно эвакуировали из заведений. В оперативно-разыскных и проверочных мероприятиях было задействовано 153 полицейских. В реальности, к счастью, никаких опасных предметов в проверяемых зданиях и на прилегающих территориях обнаружено не было. Посетителям и персоналу ничто не угрожало, — говорит Валерий Горелых.