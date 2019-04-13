«Чичиков отдыхает»: в уральском городе коммунальщики «воскресили» умерших за семь лет и требуют оплаты за мусор

Жителям уральского города Реж с началом «мусорной реформы» пообещали новые контейнеры и раздельный сбор отходов. За такое счастье, как и всем увеличили тариф. Вот только, оплачивать его приходится не только живым потребителям, но и тем, кто до нее не дожил.

ЧЕЛОВЕКА НЕТ, А СЧЕТ ЕСТЬ

У пенсионерки Галины Кукарцевой в декабре 2018 года произошло горе – она потеряла сына. Каково же было ее удивление, когда в квитанции ей выставили счет за сбор, вывоз и утилизацию мусора на умершего мужчину.

- Сын был прописан в частном доме в Березовой роще. В моей квартире он давно не живет, - сетует Галина Дмитриевна. – А квитанции, где сын значится живым, приходят и мне, и снохе. Говорят, что коммунальщики взяли за основу старые базы 2011-ого года и выставляют счета на тех, кто давно умер или переехал. Мне платежка пришла на 1415 рублей, на четверых человек! Это, получается, за одного человека тариф на мусор примерно 350 рублей? Не много ли?

При этом в квартире Галина Кукарцева живет одна. Коммунальщики просто посчитали в квитанции всех, кто в ней прописан или был прописан: дедушку, который давно живет в деревне Останино под Режом, дочь – женщина переехала в Москву, саму Галину и ее погибшего сына. Причем дедушка и дочь Галины уже платят за мусор по месту жительства.

- Реж ведь город маленький. Все друг друга знают. Постоянно общаемся в магазинах, у подъездов, по телефону. Оказывается, такая проблема у многих. Мы с соседками прикинули, получается, на таком «мусоре» от покойных коммунальщики на миллионы обогащаются! – возмущается Галина. – Они говорят: нужно брать справки в паспортном столе – там огромные очереди. Но и эти справки не всегда принимают, кому-то говорят «неправильная справка». В итоге – всеобщая неразбериха и огромные счета.

Счета за мусор неподъемны для пенсионеров. Фото: предоставлено героем публикации

За проведение реформы и вывоз мусора в Реже отвечает региональный оператор в Восточной зоне «Спецавтобаза», агентами которой в городе выступает «ЭнергосбыТ Плюс». Но жители в первую очередь жалуются в управляющие компании. Сноха Галины уже обратилась в свою УК. Там ей посоветовали взять справку в паспортном столе о том, кто на данный момент проживает в доме в Березовой роще. Но перерасчет пока делать не торопятся.

Многоквартирный дом по улице Черняховского, где проживает Галина Кукарцева, обслуживает управляющая компания «Быстринский». Однако здесь заявили, что собственники приняли решение о прямых расчетах с поставщиками услуг и им нужно решать вопросы напрямую со «ЭнергосбыТ Плюс», либо обращаться к региональному оператору.

- 350 рублей за месяц – это, конечно, много. Но у нас никто не выставлял счета населению три месяца, поэтому сейчас пришли такие суммы в квитанциях, - говорит директор УК «Быстринский» Марина Ракина.

ХОЧЕШЬ ПЕРЕРАСЧЕТ – ГОТОВЬ ДОКУМЕНТЫ

Региональный оператор «Спецавтобаза» предлагает следующий вариант решения проблемы:

- Заявление о перерасчете должно быть направленно в адрес исполнителя коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, который обслуживает многоквартирный дом, где временно вы не проживаете или никто не зарегистрирован по месту жительства, - рассказывает представитель регионального оператора.

В аналогичных случаях, собственникам жилья нужно обращаться с документами либо к посреднику между жильцами и регоператором, либо непосредственно к региональному оператору. Суммы, указанные в квитанциях, нужно заплатить. Перерасчет будет выполнен позднее.

Мусорная реформа легла на плечи уральцевФото: Алексей БУЛАТОВ

В компании «ЭнергосбыТ Плюс» говорят, что обязанность предоставить актуальные данные о проживающих в доме или квартире лежит на самих собственниках, так как надзор за этим процессом никак не прописан в законе.

- Согласно Постановлению Правительства РФ №354 житель обязан в течение пяти дней уведомить поставщика ресурсов об изменении состава семьи, - говорит пресс-секретарь свердловского филиала компании «ЭнергосбыТ Плюс» Виктория Огородникова. – Если житель в своей квитанции видит некорректное количество проживающий, то ему необходимо взять справку о составе семьи в паспортном столе и предоставить в «ЭнергосбыТ Плюс» вместе с паспортом и документом, подтверждающим право собственности. Это можно сделать в офисе компании или через форму обратной связи на сайте компании.

По словам специалиста, когда один из проживающих умер, а за услуги в квартире платят по счетчику, то люди, как правило, не торопятся уведомлять коммунальщиков об изменениях в составе семьи. С мусорной реформой ситуация другая, ведь оплата начисляется на каждого человека.

- После того как житель предоставит документы подтверждающие актуальное количество проживающих, ему будет выполнен перерасчет с 1 января 2019 года, - заключает Виктория Огородникова.