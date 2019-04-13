На Урале сын высокопоставленного силовика попался с партией наркотиков

В Свердловской области задержали сына заместителя руководителя Управления на транспорте МВД России по УрФО Сергея Щенникова. По данным источника, он был пойман на улице с крупной партией запрещенного вещества сотрудниками полиции.

Сейчас этим вопросом занимается областной Главк. В Управлении транспортной полиции от комментариев по этому поводу отказываются.

- Представители МВД в оперативно-служебной деятельности по борьбе с преступностью, в том числе с наркотрафиком, действуют без оглядки на то, кем является подозреваемый. Главное в работе полицейских всегда было, есть и будет неотвратимость наказания за противоправные деяния, а кто кому и кем приходится, кумом, братом или сватом — дело второстепенное, - рассказал «Комсомолке» руководитель пресс-службы областного Главка полковник Валерий Горелых.