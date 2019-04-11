Свердловские хирурги с помощью лапароскопии впервые пересадили ребенку мочеточник

Свердловские детские врачи продолжают осваивать новые методы лечения, позволяющие снизить травматичность всевозможных вмешательств и ускорить выписку пациентов. Например, врачи Областной детской клинической больницы впервые в своей хирургической практике провели ребенку лапароскопическую операцию по пересадке мочеточника.

Патологию у ребенка заподозрили еще внутриутробно, что подтвердилось после рождения. В пять месяцев малышу провели обследование, после чего медики регулярно наблюдали за состоянием ребенка. К сожалению, положительной динамики не наступило, и хирурги приняли решение оперировать.

На операционом столе трехлетний малыш провел 2,5 часа. Раньше такие вмешательства были полостными, отчего оставались шовные рубцы. При лапароскопии следов от операции практически не остается.

Врачи Юрий Баранов и Вячеслав Ершов выполнили на передней брюшной стенке проколы длиной всего 3 и 5 миллиметров. Уже спустя три дня после лапароскопии маленький пациент был выписан.

- Лапароскопический доступ позволяет соблюдать те же самые принципы хирургии в лечении данных пороков, но с большей вероятностью на успех, за счет оптического увеличения и малого размера инструментов. Такие операции снижают травматичность, болевые ощущения и приводят к ранней выписки, - рассказал заместитель главного врача по хирургии Юрий Баранов.

С каждым годом количество малоинвазивных вмешательств в детской областной больнице увеличивается. По итогам прошлого года эндоскопические операции провели 900 маленьким пациентам. На урологическое отделение их приходится порядка 60%.