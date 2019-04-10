2019-04-10T16:16:40+03:00
Происшествия

Малыша, пострадавшего в страшной аварии на Фурманова, признали инвалидом

Ребенок перенес операцию по удалению гематомы на головном мозге
Олег Галимов
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В тот роковой день мальчик должен был пойти в садик после того, как переболел простудой. Фото: Павел НорицынВ тот роковой день мальчик должен был пойти в садик после того, как переболел простудой. Фото: Павел Норицын
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Двухлетнего малыша, который вместе со своей мамой пострадал в жутком ДТП на улице Фурманова, признали инвалидом. В тот день Екатерина Норицына везла в коляске сына в садик и попала под колеса, несущегося по тротуару внедорожника Honda CR-V.

За рулем машины оказался 50-летний екатеринбуржец Владимир Пузырев. Уже через сутки его отправили в СИЗО, но вину не признал, а лишь скромно отвечал, что «перепутал педали тормоза и газа».

Екатерина и ее сын в больничной палате. Фото: семейный архив Норицыных

Екатерина и ее сын в больничной палате. Фото: семейный архив Норицыных

- У сына нарушена работа головного мозга из-за чего он пока не может ходить, - рассказала Екатерина. – Требуются лекарства, которые можно получить и за счет государства, но это очень непростой процесс.

Врачам удалось поставить на ноги Екатерину (молодой маме пришлось удалить почку и селезенку – прим.ред) и буквально по частям собрать третьего пострадавшего в той аварии – 36-летнего Андрея Медведева. Мальчика также удалось спасти, но из-за черепно-мозговой травмы ему пришлось удалять образовавшуюся на мозге гематому.

Огромный внедорожник протаранил Екатерину и ее маленького сына. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Огромный внедорожник протаранил Екатерину и ее маленького сына. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На днях Ленинский суд продлил арест Пузырева до 13 мая. Известно, что еще летом прошлого года он был лишен водительских прав из-за врожденного расстройства, несовместимого с управлением транспортных средств.

Пузыреву грозит до 15 лет колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пузыреву грозит до 15 лет колонии строгого режимаФото: Алексей БУЛАТОВ

У Пузырева есть жена, взрослая дочь, сын-студент и маленькая внучка. Его обвиняют в покушении на убийство трех человек.

Сама пострадавшая в аварии женщина ранее говорила «КП», что хотела бы для Пузырева большой тюремный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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