2019-04-10T16:16:40+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге прогремел второй взрыв за сутки

Пострадавший мужчина госпитализирован с ожогами рук
Олег Галимов
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Ранее в Академическом дотла сгорела квартираРанее в Академическом дотла сгорела квартираФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге произошел уже второй за эти сутки взрыв. На этот раз речь идет об Институте металлургии на Амундсена, 101. Как рассказали в учреждении, хлопок газового баллона произошел при замене редуктора.

Пострадавшего сотрудника госпитализировали, у него ожоги рук.

- Это была штатная ситуация, пожара не было, и помощь пожарных не потребовалась, - отметили в Институте металлургии.

Отметим, что в микрорайоне Академический, по неподтвержденной информации, из-за взрыва самогонного аппарата дотла выгорела квартира на 15 этаже дома № 46 по улице Анатолия Мехренцева, 46. Сообщается, что в квартире проживал глава Следственного отдела Железнодорожного района города Егор Медведевских.

Сейчас на 15-м этаже невозможно находиться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас на 15-м этаже невозможно находиться.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас он и его супруга находятся в ожоговом центре ГКБ № 40. Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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