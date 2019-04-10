За «Клинику года-2019» проголосовали более 2500 свердловчан

В Свердловской области продолжается народное голосование за «Клинику года – 2019». Читатели и радиослушатели «Комсомольской правды» выбирают лучшую уральскую больницу. Цель проекта – сделать сферу медицины более открытой для жителей региона, поднять престиж медицинских профессий. А также рассказать, какие современные услуги предлагают клиники своим пациентам.

В конкурсе участвуют около 40 медучреждений Среднего Урала. Среди них – частные клиники, научно-исследовательские институты, крупные областные и маленькие городские больницы. Каждая организация заявила себя в одной или нескольких номинаций.

- Мы участвуем в конкурсе первый раз. В основном потому, что считаем себя достойными побороться за звание «Клиники года», - делится главный врач Полевской центральной городской больницы Сергей Алферов. – Мы считаем важным рассказать, что технологии есть не только в крупных клиниках Екатеринбурга, но и в Полевском. И что пациентам не нужно уезжать далеко – ведь они могут получить помощь по месту жительства.

Сегодня Полевская горбольница участвует в номинациях «лучшая регистратура», «лучшая травматология и ортопедия» и «лучший роддом».

Как и Полевская центральная городская больница, в этом году впервые участие в конкурсе принимает Сухоложская районная больница.

- В этом году нам исполняется 8 лет. Дата не круглая, но это важный рубеж для нас, - рассказывает главный врач учреждения Марина Веремеенко. – До этого мы много работали, и теперь пришло время рассказать о переменах, которые здесь произошли. Сегодня мы активно используем новые технологии. Например, в прошлом году внедрили «бережливое производство» в детскую поликлинику – способ управления, который помогает снизить трату денежных и временных ресурсов. Развиваем паллиативную помощь – в нашей больнице одно из самых больших отделений региона. Мы считаем, что наши жители должны знать свои больницы и врачей.

Итоги конкурса подведут в июнеФото: Алексей БУЛАТОВ

Районная больница Сухого Лога борется за звание «Лучшая многопрофильная больница».

- Специалисты Красноуфимской больницы и раньше принимали участие в различных медицинских конкурсах. Например, в 2017 году я заняла первое место на Всероссийском уровне за верность профессии, - делится главная медсестра Красноуфимской районной больницы Жанна Фидер. – Поэтому, когда в этом году объявили, что стартовал ежегодный конкурс «Клиника года», мы собрались всем медперсоналом и решили - надо участвовать! Для чего? Ради повышения престижа медучреждения, за которое мы болеем. Хочется, чтобы оно стало лучшим. Ведь конкурс помогает проанализировать работу учреждения и изменить ситуацию к лучшему. Конечно, мы живем в глубинке. Но даже здесь от нас зависят жизни 35 тысяч человек. А со всеми «прикреплениями» – 69 тысяч. Поэтому нам важно о себе рассказать. Тем более, мы начали внедрять современные технологии. Например, занялись кардиохирургией. Ради нее к нам приехали специалисты из других городов, такие, как заведующий отделением Дмитрий Захаров. Он в январе приехал к нам из Пензы. В 2018 году в Россию поставили всего три аппарата-ангиографа, которые с помощью рентгеновских излучений предельно точно воссоздают модель артерий пациента. Один получили мы. Для нашего города – это уникальная возможность.

Красноуфимская клиника участвует в номинациях «лучшая регистратура», «лучшая многопрофильная больница» и «лучшая в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний».

Проголосовать за лучшую больницу можно на сайте «Комсомольская правда-Екатеринбург» в разделе «Клиника года - 2019».