Провокация взятки и жалобы Путину: адвокаты экс-главы СвЖД рассказали, кто стоит за его арестом

Почти три месяца прошло с того дня, как главе Свердловской железной дороги Алексею Миронову предъявили обвинение в получении взятки. По мнению следствия, в 2015 году руководитель СвЖД получил 727 тысяч рублей со счета ООО «Стройтикс» на счет ООО «Премиум» за эскиз проекта своего дома в поселке Иславское в Подмосковье.

ПОДДЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖКИ И ЖАЛОБЫ ПУТИНУ

Лишь в 2018 году руководитель «Стройтикс» - некий Совранин написал заявление на Миронова. С самого начала железнодорожник отрицал свою вину, и был арестован. Однако в феврале опытным адвокатам удалось добиться смягчения меры пресечения до домашнего ареста.

- Миронов утверждает, что о проплате Совраниным в адрес ООО «Премиум» ему известно не было. Он думает, что Совранин совершил провокацию взятки, чтобы получить компрометирующий материал против него, — отмечает адвокат Игорь Михайлович.

С самого начала Алексей Миронов не признавал свою винуФото: Алексей БУЛАТОВ

В деле Миронова также фигурирует пособник Совранина – Евгений Акулов. Этой весной стало известно, что они вымогали три миллиона рублей у бизнесмена Григория Калекина, который по совместительству является дальним родственником Миронова.

В нашем распоряжении есть аудиозапись разговора, в ходе которого Акулов представляется Калекину следователем, и предлагал ему свои «услуги» в помощи по освобождению главы СвЖд. Кроме того он обещал провести его по уголовному делу в качестве свидетеля.

- Вы думаете, у таких людей денег нет? Когда они оказываются за решеткой, то сразу же вспоминают про все свои заначки, чтобы поскорее от туда выбраться или с ними ничего не произошло, - говорит на записи Акулов, который в тот день представился Максимом.

Калекин сообщил обо всем в ФСБ и отправился на сделку под прикрытием силовиков. Забирать деньги пришла юрист Дружинина. В итоге всю троицу задержали, но позже отпустили. Примечательно, что пока Миронов не может шагнуть дальше порога собственной квартиры, заявители по его делу попадаются на вымогательстве и даже не становятся фигурантами уголовного дела.

- Есть информация о том, что одним из поводов к возбуждению уголовного дела было письмо Акулова, направленное президенту РФ, - рассказал адвокат Сергей Колосовский. - Заявление было о хищениях на Свердловской железной дороге. Пока следствие ничего об этом не говорит, а следовательно факт хищения не установлен. Также есть основания считать, что в платежках, которые предоставил Совранин, не совсем совпадает направление и назначение платежа. Там были задействованы фирмы однодневки, и когда нужны были основания для возбуждения дела одни документы выдали за другие.

ВТОРОЙ ЭПИЗОД УГОЛОВНОГО ДЕЛА – УКРАДЕННЫЙ ЩЕБЕНЬ

Вторым эпизодом в уголовном деле Алексея Миронова стало обвинение в отгрузке щебня, принадлежавшего РЖД, директору субподрядной организации ООО «СВСтройСервис» Сергею Петрыкину. Он, в свою очередь, был арестован в марте по подозрению в даче взятки в 180 тысяч рублей.

В Уральском следственном управлении на транспорте уверены, что щебень отгружали по личному указу начальника СвЖД.

Миронов провел в СИЗО лишь месяц, но его адвокаты пытались добиться для него подписки о невыездеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Петрыкин действительно купил строительные материалы, которые, как считает следствие, пошли на строительство дома Миронова. Само уголовное дело было возбуждено и сформулировано так: «получение взятки Мироновым от неустановленных лиц». Как это возможно, когда нет того, кто передает деньги?! – добавил адвокат Михайлович.

Сейчас Алексей Миронов мечтает вернуться к своей работе и дальше руководить коллективом в девяносто тысяч человек, но, скорее всего, этому не бывать. Главу РЖД Олега Белозерова смутило нынешние положение дел и он принял решение не продлевать контракт с обвиняемым (истек 6 апреля – прим.ред.), и назначил новым начальником СвЖД одного из заместителей Миронова Ивана Колесникова.

Иван Колесников - новый начальник Свердловской железной дороги. Фото: пресс-служба СвЖД

– Глубоко убежден, что для решения амбициозных задач, которые стоят перед коллективом Свердловской магистрали, важно уметь мотивировать людей на достижение глобальных целей, понимать принципы современного устройства экономики регионов, выстраивать партнерские отношения с органами власти, реализуя совместные значимые проекты. Поэтому принято решение впервые в истории ОАО «РЖД» назначить начальником дороги не движенца, не локомотивщика, а экономиста – сказал Олег Белозеров.