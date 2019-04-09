2019-04-09T16:56:56+03:00
Общество

Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Екатеринбурге: где пройдет шествие

«Комсомолка» расскажет, как стать участником Бессмертного полка, где пройдет шествие и что нового внесли организаторы
Дарья РЯБОВА
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Бессмертный полк пройдет в начале парада ПобедыБессмертный полк пройдет в начале парада ПобедыФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Они должны идти победным строем в любые времена», - так звучит девиз акции «Бессмертный полк». Её история началась семь лет назад Томске и собрал шесть тысяч горожан. И уже на следующий год идею подхватили другие города, в том числе и Екатеринбург. Сегодня Бессмертный полк гордо шагает по всей стране. Россияне достают с полок памятные фотографии предков, сражавшихся за победу в Великой отечественной войне, и 9 мая проходят с ними многотысячной колонной.

В 2018 году в уральской столице в составе Бессмертного полка прошли 150 тысяч человек. Если погода не подведет, то в 2019 году организаторы ожидают 150-200 участников. Если же пойдет дождь, то прийти могут только самые стойкие - 70-100 тысяч человек.

Жители смогут принести фотографии воевавших родственников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители смогут принести фотографии воевавших родственниковФото: Алексей БУЛАТОВ

По традиции добровольцы Бессмертного полка соберутся 9 мая в 9:00 на пересечении Толмачева-Первомайской, в 10:00 - Толмачева - Дзержинского у ККТ «Космос». И уже в 11:00 все участники начнут двигаться к проспекту Ленина, пройдут по площади 1905 года и завершат праздничное шествие возле Дворца молодежи на Ленина, 1.

- В этом году мы вновь запустим голубей на площади 1905 года, - рассказывает Валерий Басай, организатор Бессмертного полка. - Впервые на протяжении шествия от улицы Толмачева до проспекта Ленина из радиостолбов будет доноситься музыка.

В Бессмертном полку проходят целыми семьями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бессмертном полку проходят целыми семьямиФото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк», не нужно никакой регистрации. Достаточно подготовить транспаранты с фотографиями дедушек и бабушек и прийти в место сбора. Причем, как утверждают организаторы, колонна организуется по схеме - кто первый пришел, тот и первый стоит в колонне. Это правило распространяется в том числе и на всех богатых и высокопоставленных граждан.

- Самое главное в этой акции - участие, - добавляет Валерий Басай. - И самое главное - память.

ИСТОЧНИК KP.RU

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