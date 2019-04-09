2019-04-09T16:20:50+03:00
Общество

Военная техника и участники парада Победы 2019 года в Екатеринбурге: лучшие места для обзора и порядок ее движения

«Комсомолка» расскажет, сколько военных примут участие в этом году, какую технику уральцы увидят впервые и как в параде будут задействованы байкеры
Дарья РЯБОВА
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В Екатеринбурге на параде Победы в 2019 году примут участие 20 единиц новой техникиВ Екатеринбурге на параде Победы в 2019 году примут участие 20 единиц новой техникиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2019 году День победы будет отмечаться в 74-й раз. И по-прежнему 9 мая продолжает оставаться для россиян самым ценным и патриотическим праздником, когда все люди выходят на улицы, чтобы поздравить оставшихся ветеранов с победой, вспомнить предков, сражавшихся за родину и светлое небо над головой. Каждый раз в Екатеринбурге парад Победы собирает сотни тысяч людей. Традиционным местом проведения праздника становится Площадь 1905 года. И 2019 год – не исключение. Казалось бы, сложно внести что-то новое в празднование 9 мая, но военные ЦВО в этот раз решили удивить уральцев.

Уральцы смогут полюбоваться большим количеством военных машин, а вот авиации не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральцы смогут полюбоваться большим количеством военных машин, а вот авиации не будетФото: Алексей БУЛАТОВ

В параде Победы будет задействовано сто единиц вооружения и военной техники, и 20 из них екатеринбуржцы увидят на улицах города впервые. Это и три зенитных ракетных комплекса «Бук-М2», которые прибудут из Пензинской области, и танки Т-72Б3, и самоходные минометы «Нона-СВК», и реактивные системы залпового огня «Торнадо», и даже снегоходы. Наверное, главным новшеством станет то, что в составе механизированной колонны впервые проедут байкеры из уральского мотоклуба «Черные ножи». А вот самолетов и вертолетов в небе над Екатеринбургом в этом году мы не увидим – их, видимо, припасут на юбилейный 2020 год.

- Они будут следовать вслед за танком Т-34, который возглавит колонну, в исторической части парада. Всего во взводе будет 12 мотоциклистов на технике военных лет в исторической форме, - добавил генерал-майор Евгений Поплавский, заместитель командующего войсками Центрального военного округа.

Зато в составе колонны проедут мотоциклисты в исторической форме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зато в составе колонны проедут мотоциклисты в исторической формеФото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в 2019 году в параде Победы примут участие более двух тысяч человек из нескольких подразделений. Будут задействованы бойцы Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, мотострелкового и железнодорожного соединений, бригад связи и радиационной, химической и биологической защиты, а также студенты Уральского института противопожарной службы МЧС России, управления ФСИН РФ по Свердловской области, Уральского округа войск национальной гвардии РФ, суворовского военного училища.

Военная техника по традиции начнет движение по Ленина к Площади 1905 года от Карла Либкнехта и дальше по улице Репина до пересечения с Малышева. Это обусловлено тем, что на Площади 1905 года установлены трибуны для ветеранов, а также собирается слишком много желающих, которые приходят занимать места еще в пять утра. Поэтому оттуда парад почти не видно.

Военные тоже пройдутся маршем по Площади 1905 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военные тоже пройдутся маршем по Площади 1905 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

Так что лучшие места для обзора находятся, безусловно, не на самой площади, а до нее – на Плотинке рядом с памятником Бажову или на лестнице перед Главпочтамтом. Чтобы зрители были в курсе происходящего, вдоль проспекта Ленина устанавливают громкоговорители. Так что занимайте места повыше, запасайтесь терпением и отправляйтесь любоваться парадом как можно раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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