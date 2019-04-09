2019-04-09T16:14:24+03:00
Общество

Генеральная репетиция парада Победы 9 мая 2019 года в Екатеринбурге: когда начнется, где посмотреть

«Комсомолка» расскажет, когда пройдет последняя репетиция, где можно будет увидеть технику и какие улицы будут перекрыты
Дарья РЯБОВА
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В этом году уральцы увидят новые единицы военной техникиВ этом году уральцы увидят новые единицы военной техникиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Генеральная репетиция парада Победы в 2019 году в Екатеринбурге пройдет в ночь с 7 на 8 мая. У екатеринбуржцев появится прекрасная возможность посмотреть, как маршируют офицеры разных гарнизонов в красивой форме, полюбоваться всеми видами военной техники, в том числе и новыми танками Т-72Б3, самоходными минометами «Нона-СВК», реактивными системами залпового огня «Торнадо» и другими техническими новинками этого года. Впервые в составе механизированной колонны проедут байкеры из клуба «Черные ножи». И всё это без огромной толпы зрителей, раннего пробуждения и проблем с передвижением по городу из-за ограждений.

Посмотреть репетицию можно будет ночью с 7 на 8 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посмотреть репетицию можно будет ночью с 7 на 8 маяФото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральная репетиция парада Победы пройдет на площади 1905 года. Тогда горожане смогут увидеть и парадные расчеты, и механизированную колонну из ста единиц техники. Начнется совместная тренировка в 20:00 и продлится до 4:00. Всю ночь уральцы смогут любоваться репетицией парада со специально установленных трибун, которые разместят у памятника Ленину напротив здания Администрации. Автомобилистам стоит быть внимательными – с вечера до самого утра будут перекрыты улицы: Ленина от Карла Либкнехта до Репина, Репина – от Ленина до Малышева, 8 марта от Малышева до Бориса Ельцина и дальше до Челюскинцев.

По Екатеринбургу проедут новые единицы военной техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

По Екатеринбургу проедут новые единицы военной техникиФото: Алексей БУЛАТОВ

Также репетиции с участием военной техники на этом участке – площади 1905 года – пройдут 29 и 3 мая, а пешие – 19, 23 и 26 апреля. В эти дни также перекроют улицы. Отдельно тренировки механизированной колонны пройдут на Вторчермете. Правда, репетировать военные будут не ночью, а днем – с 9:00 до 13:00. Так что все новшества вооружения этого года жители района смогут оценить всей семьей. Репетиции пройдут 10, 17 и 24 апреля. В эти дни движение транспорта перекроют на Новосибирской, Зенитчиков, Патриса Лумумбы и Эскадронной.

Несмотря на то, что огромные и тяжелые военные установки не раз проедут по улицам города, дорогам это не угрожает. Для танков власти закупили специальные резиновые «башмаки», чтобы не повредить асфальт. Так что будем надеяться, что в этом году репетиции парада и сам праздник 9 мая оставят у екатеринбуржцев только хорошие воспоминания и радостные эмоции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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