2019-04-09T13:49:32+03:00
Общество

В Екатеринбурге полицейский спас школьницу, которая из-за плохих оценок хотела прыгнуть с крыши

Теперь правоохранители будут проверять не только обстановку в семье ребенка, но и тех, кто оставил открытым чердачный выход
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделении по связям со СМИ УМВД по ЕкатеринбургуФото: отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге сотрудник патрульно-постовой службы спас жизнь 11-летней школьницы.

Около 8:30 в дежурную часть позвонил прохожий и рассказал, что на краю девятиэтажки на улице Мичурина стоит человек. Информация была передана ближайшему наряду ППСП - старшему лейтенанту Николаю Путилову и старшине Егору Никифорову.

Поднявшись, полицейские обнаружили, что выход на крышу был открыт, но разбирательство с халатностью, конечно, отложили на потом - нужно было спасать ребенка.

Фото: отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Фото: отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

- Со всей возможной доброжелательностью старшина поинтересовался, как девочка оказалась на крыше, а также сказал, что здесь холодно и лучше пойти домой. В ответ девочка ничего не отвечала и только плакала, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Несколько минут патрульный успокаивал ребенка, параллельно аккуратно расспрашивая, что так расстроило девочку. Оказалось, что дома у школьницы произошла ссора.

Фото: отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Фото: отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

- Ничего внятного она произнести не могла - все время плакала. Сказала только что-то про плохие оценки, - вспоминает старшина Егор Никифоров.

Объяснив девочке, что из-за этого не стоит совершать необдуманные поступки, полицейский протянул школьнице руки, снял ее с возвышения и унес с крыши.

Спасенную школьницу доставили в подразделение по делам несовершеннолетних, куда вызвали и ее родителей. Ранее на учете в полиции семья не состояла. По факту происшествия начата проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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