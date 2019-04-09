2019-04-09T12:08:39+03:00
Происшествия

Вину признал частично: в Екатеринбурге суд продлил арест «гонщику» с Фурманова всего на месяц

Владимира Пузырева обвиняют в покушении на убийство трех человек
Олег Галимов
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Водитель сбил на тротуаре мужчину и маму с ребенкомВодитель сбил на тротуаре мужчину и маму с ребенкомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест Владимиру Пузыреву, который с конца прошлого года больше известен как «гонщик» с Фурманова. 14 ноября он на высокой скорости сбил трех человек: 36-летнего Андрея Медведева, 29-летнюю Екатерину Норицыну и ее двухлетнего сына.

Все пострадавшие получили тяжелые травмы, и остались живы лишь благодаря усилиям врачей. Молодая мама и вовсе лишилась почки и селезенки, а маленькому Ване пришлось удалять образовавшуюся на головном мозге гематому.

Внедорожник Пузырева остановил лишь фонарный столб. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Внедорожник Пузырева остановил лишь фонарный столб. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Пузырев же не стал скрываться с места преступления и лишь заявил, что «перепутал педали» в своем внедорожнике Honda CR-V. Уже на следующий день суд отправил виновника трагедии в СИЗО на два месяца, после чего продлил арест еще на три месяца.

Позже стало известно, что он был лишен водительских прав еще в августе 2018-го из-за заболевания несовместимого с управлением транспортных средств, но из-за судебной ошибки сумел получить новый документ.

Сегодня следователи из отдела особо важных дел СУ СКР по Свердловской области просили продлить меру пресечения до июля, но суд решил оставить Пузырева за решеткой до 13 мая.

Пострадавшая в ДТП на Фурманова рассказала о жизни после аварии.Алексей БУЛАТОВ

Как рассказал «КП» адвокат Андрея Медведева Генрий Папава, «гонщик» частично признал свою вину, хотя изначально отрицал ее.

Жена Пузырева уверена в невиновности мужа и считает, что в момент аварии ему «стало плохо» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жена Пузырева уверена в невиновности мужа и считает, что в момент аварии ему «стало плохо»Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Меру пресечения оставили прежней, по-нашему мнению – это абсолютно обоснованное решение, - отменил Папава.

Владимиру Пузыреву грозит срок в колонии строгого режима. У него есть жена, дочь, сын, а также маленькая внучка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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