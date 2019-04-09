«Мы сломаем систему управления городом»: в Екатеринбурге полномочия мэра раздали районам

Сегодня на заседании Городской думы Екатеринбурга депутаты проголосовали за частичную передачу полномочий мэра города семи районным администрациям. Полный список полномочий не смогли озвучить даже сторонники процесса децентрализации реальной власти в городе. Однако большинство народных избранников в итоге проголосовали за их передачу.

Как ранее писала «Комсомолка», главам районов передадут 62 полномочия, среди которых: контроль за процессом переселения горожан из ветхого жилья, формирование и корректировка стратегий развития территорий, согласование размещения объектов нестационарной торговли.

Ярым противником изменений выступил Владимир Крицкий, который много лет руководил строительной сферой в городеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы сломаем систему управления городом. Как они будут устанавливать сервитуты на землю, не имея базовой документации? С пятницы (12 апреля – прим. ред.) вся градостроительная деятельность будет парализована, - заявил критик нововведения, депутат Владимир Крицкий.

Схожего мнения придерживаются и депутаты Константин Киселев и Александр Колесников, назвавшие реформу с передачей полномочий непроработанной. Киселев, в частности, предложил заслушать глав районов с отчетами о работе за прошлый год, а также уточнить у них идеи по стратегии развития городских территорий. А Колесников в свою очередь сделал замечание мэрским юристам по поводу того, что специалисты не смогли объяснить как именно будет функционировать новая система.

Константин Киселев указал на непроработанность реформыФото: Алексей БУЛАТОВ

В ответ руководитель правового департамента городской администрации Александр Громут заявил, что перемены не приведут к увеличению расходов из бюджета, так как деньги будут распределять из уже утвержденных сумм. Однако принципы и механизм работы новой системы он не смог.

Несмотря на наличие ряда вопросов 22 из 36 депутатов проголосовали за передачу полномочий от мэра Екатеринбурга главам районных администраций.