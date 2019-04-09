2019-04-09T11:43:02+03:00
Политика

«Мы сломаем систему управления городом»: в Екатеринбурге полномочия мэра раздали районам

Депутаты запустили процесс децентрализации
Лев ИСТОМИН
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Мэрия добровольно расстается с полномочиямиМэрия добровольно расстается с полномочиямиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня на заседании Городской думы Екатеринбурга депутаты проголосовали за частичную передачу полномочий мэра города семи районным администрациям. Полный список полномочий не смогли озвучить даже сторонники процесса децентрализации реальной власти в городе. Однако большинство народных избранников в итоге проголосовали за их передачу.

Как ранее писала «Комсомолка», главам районов передадут 62 полномочия, среди которых: контроль за процессом переселения горожан из ветхого жилья, формирование и корректировка стратегий развития территорий, согласование размещения объектов нестационарной торговли.

Ярым противником изменений выступил Владимир Крицкий, который много лет руководил строительной сферой в городе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярым противником изменений выступил Владимир Крицкий, который много лет руководил строительной сферой в городеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы сломаем систему управления городом. Как они будут устанавливать сервитуты на землю, не имея базовой документации? С пятницы (12 апреля – прим. ред.) вся градостроительная деятельность будет парализована, - заявил критик нововведения, депутат Владимир Крицкий.

Схожего мнения придерживаются и депутаты Константин Киселев и Александр Колесников, назвавшие реформу с передачей полномочий непроработанной. Киселев, в частности, предложил заслушать глав районов с отчетами о работе за прошлый год, а также уточнить у них идеи по стратегии развития городских территорий. А Колесников в свою очередь сделал замечание мэрским юристам по поводу того, что специалисты не смогли объяснить как именно будет функционировать новая система.

Константин Киселев указал на непроработанность реформы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Константин Киселев указал на непроработанность реформыФото: Алексей БУЛАТОВ

В ответ руководитель правового департамента городской администрации Александр Громут заявил, что перемены не приведут к увеличению расходов из бюджета, так как деньги будут распределять из уже утвержденных сумм. Однако принципы и механизм работы новой системы он не смог.

Несмотря на наличие ряда вопросов 22 из 36 депутатов проголосовали за передачу полномочий от мэра Екатеринбурга главам районных администраций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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