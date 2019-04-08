2019-04-09T11:43:02+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге после столкновения с автобусом скончался байкер

Мотосезон на Урале открылся в минувшие выходные
Олег Галимов
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Мужчине было 28 лет. Фото: УГИБДД по ЕкатеринбургуМужчине было 28 лет. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге от полученных в аварии травм скончался 28-летний байкер: накануне вечером его Ducati столкнулся с автобусом ПАЗ на улице Челюскинцев.

По данным городского управления ГИБДД, водитель автобуса поворачивал налево к железнодорожному вокзалу и не уступил мотоциклисту дорогу. Свой запрещенный маневр он объяснил тем, что не заметил быстро приближающегося байкера.

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

После ДТП пострадавший впал в кому, его госпитализировали в больницу № 23, но этим утром мужчина скончался.

- С наступлением теплого сезона количество мотоциклистов на улицах увеличивается, а водительские навыки за долгую зиму ослабевают, в связи с чем следует быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения. На весенне-летний период ГИБДД усилит работу по контролю за соблюдением правил этой категорией водителей, будут проводиться специализированные рейды, - отметили в Госавтоинспекции.

Водителей просят воздержаться от резких маневров на дорогах, соблюдать дистанцию и не забывать о световых приборах и противотуманных фарах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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