2019-04-08T14:22:56+03:00
Происшествия

В горах на севере Урала спасли туристку, которая повредила ногу и застряла лесу

Женщину нашли в 15 километрах от базы отдыха
Олег Галимов
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В январе на соседней горе уже пропадали туристкиВ январе на соседней горе уже пропадали туристкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральские спасатели пришли на помощь женщине, которая повредила ногу во время похода на Конжаковский камень. Как рассказали в региональном главке МЧС, накануне вечером поступил сигнал от незарегистрированной группы из трех человек.

- Спасатели на автомобиле проследовали на базу отдыха «Конжакский камень», где их встретил мужчина – один из членов тургруппы. С учетом позднего времени выдвинуться в район поисков решено было утром 8 апреля, - сообщили в МЧС. - Сегодня спасатель на снегоходе в сопровождении одного из туристов направились на помощь пострадавшей.

Травмированная женщина и оставшийся с ней мужчина были найдены спасателями в 15 километрах от базы отдыха «Конжаковский камень».

Спасатели уложили женщину на специальные сани, буксируемые снегоходом, и доставили ее на базу. Операция проходила в условиях сложной горной местности и глубокого, сырого снега. На базе отдыха девушку передали врачам «скорой» помощи.

- Главное управление МЧС России по Свердловской области настоятельно рекомендует туристам в целях собственной безопасности перед выходом на маршрут обязательно зарегистрироваться. Для удобства туристов действует онлайн-регистрация туристических групп.

Стоит отметить, что в середине января две туристки заблудились во время похода на Сухогорский камень. В итоге 35-летняя Елена Подкорытова скончалась от переохлаждения, а ее подруге Елене Осиповой - пришлось ампутировать ступни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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