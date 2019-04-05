2019-04-08T12:17:23+03:00
Общество

Цели, задачи и поручения: партия «Справедливая Россия» расскажет о том, как выполняются указы президента

В пресс-конференции примут участие Дмитрий Ионин, Геннадий Ушаков и Андрей Кузнецов
Лев ИСТОМИН
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Дмитрий Ионин раскроет подробности работы в ГосдумеДмитрий Ионин раскроет подробности работы в ГосдумеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловское региональное отделение партии «Справедливая Россия» в 10 часов 8 апреля проведет пресс-конференцию по адресу: Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 52.

На встрече с журналистами представители партии Дмитрий Ионин, Геннадий Ушаков и Андрей Кузнецов расскажут о важнейших социальных законопроектах, выполнение которых необходимо для реализации послания главы государства Владимира Путина.

Также политики подробно расскажут о запланированных мероприятиях по объединению на уровне региона социально-ориентированных политических сил.

Итоги пресс-конференции можно будет прочитать на сайте «Комсомольская правда-Екатеринбург».

ИСТОЧНИК KP.RU

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