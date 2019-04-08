Эффективный союз: «эсеры» намерены объединить думскую оппозицию для продуктивной работы

Представители партии «Справедливая Россия» всерьез задумались о том, как сделать законотворческую деятельность в стране более эффективной. Парадокс нынешней системы заключается в том, что фракция партии большинства сегодня в Госдуме отклоняет большинство законопроектов трех других фракций. Зачастую это происходит без всякого объяснения причин – депутаты «Единой России» по команде сверху просто нажимают кнопки. В итоге помощь, которую могли бы по разным каналам получить простые граждане – так и не доходит до них.

Это же происходит и на региональном уровне, где единоросы из регионального Заксобрания просто блокируют полезные законотворческие инициативы представителей других партий.

- Есть ряд законопроектов, которые отклоняются сразу. Даже не спорят, просто блокируют, - рассказывает депутат Госдумы от партии «Справедливой России» Дмитрий Ионин. – Потом идею законопроекта доносят до Президента РФ и законопроект принимают. После этого депутаты партии большинства говорят «Мы давно хотели принять этот закон».

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин уверен, что объединение партий позволит проводить нужные законопроектыФото: Алексей БУЛАТОВ

Также часто представителям «Справедливой России» в Госдуме возражают, мол, на реализацию вашей законотворческой инициативы нет денег. Тогда «эсеры» предлагают варианты их поиска – вывести деньги из оффшоров, ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Но в правительстве считают, что «к этому мы придем когда-нибудь». Но ведь нужные законы для помощи гражданам нужны не когда-нибудь, а здесь и сейчас.

В итоге назрел реальный кризис партийной системы в России: по сути три из четырех партий в Госдуме сегодня не нужны, потому что их мнение, а значит и реальные запросы населения – просто не учитываются.

В нынешних условиях работать крайне сложно и нужна трансформация системы для ее эффективной работы, - резюмирует руководитель Свердловского отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Кузнецов.

Андрей Кузнецов говорит, что при меньшинстве голосов в парламенте провести законопроекты практически невозможноФото: Алексей БУЛАТОВ

Выходом из кризиса, по мнению представителей парламентской партии, может стать объединение левоцентристских сил. Ведь трех партий в Госдуме меньшинство голосов, но схожая позиция по многим вопросам. Этот вопрос будет рассмотрен на съезде партии «Справедливая Россия» в Москве 21 апреля.

Отметим, что необходимость решительных действий по изменению партийной системы в России говорит и ряд важных законопроектов, которые были неоднократно озвучены в Госдуме, но, пропылившись на полках, были завернуты. Речь идет и о необходимости запрета микрофинансовых организаций, и об отмене земельного налога для пенсионеров, и о повышении минимального размера оплаты труда. Эти и другие насущные проблемы требуют решения в законотворческом поле, но пока «Единая Россия» не спешит этого делать, а другие партии бессильны. Поэтому решено искать пути для объединения.

- В прошлом году у нас получилось продавить закон об отмене роуминга. Россияне сэкономят десятки миллиардов рублей. Это то немногое, что все-таки удалось сделать. Но вместе мы сможем намного больше, - говорит Дмитрий Ионин.