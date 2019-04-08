17 укусов за первую неделю: свердловские эпидемиологи зафиксировали рост нападений клещей

В Свердловской области растет число покусанных клещами жителей. По сравнению с началом прошлого сезона количество пострадавших выросло в два раза – с восьми до семнадцати случаев. Заболевших нет.

- Строить какие-то прогнозы пока рано, - заявил замглавврача «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Андрей Юровских. – Рост связан с погодными условиями, которые в этом году раньше стали располагать клещей к нападениям. Из всех пострадавших только двое принесли насекомых для исследования на заболевания.

Первым зарегистрированным пострадавшим в 2019 году стал владелец продуктовой сети «Елисей» Александр Оклоблин. Это произошло в начале февраля. По словам самого бизнесмена, на улице тогда стоял мороз в -30 градусов.

Юровских добавил, что медучреждения получили отечественную вакцину в необходимом объеме. Также в поликлиники поступили импортные препараты. Нехватку таких лекарств в прошлом году он связал с ростом спроса зарубежом.

- Напомню, что ставить прививки нужно по следующей схеме: через период в 1-7 месяцев после первой - ставим вторую, через год – третью, а дальше – каждый год пожизненно, - рассказала заведующая центром иммунопрофилактики больницы №33 Елена Душина. – Если вы не помните, сколько раз ставили прививки, есть два варианта: при наличии документов идите к врачу либо сразу на серологическое исследование.

Эпидемиологи сообщили, что график обработки общественных территорий от клещей пока не определен. Они подчеркнули, что держат ситуацию на контроле и проверяют обработанные частными компания местности на наличие насекомых.

В 2018 году от укусов клещей пострадали более 31 тысячи человек. Это на 5% выше уровня 2017 года, и на 14% среднего за годы проверок результата. 35,5% из них заболели клещевым боррелиозом и 2% - энцефалитом.