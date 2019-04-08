На Урале подросток выжил после того, как на него с пятого этажа упала бетонная плита

В Североуральске 16-летний мальчик выжил после того, как на него рухнула бетонная плита. Инцидент произошел накануне днем у пятиэтажки на улице Павла Баянова. По предварительной версии, подросток гулял с друзьями и случайно зацепился за провод заземления, идущий от крыши дома до земли.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

- В результате произошло обрушение фрагмента железобетонной плиты, которая при падении причинила ребенку травму ноги. С повреждением юноша был госпитализирован в больницу, где в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Чтобы определить тяжесть травм подростка направят на экспертизу, а также следователи СКР примут меры, чтобы такое не повторилось впредь.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Стоит отметить, что этой весной на Среднем Урале участились случаи падения наледи с крыши. Пожалуй, самой громкой историей стало ЧП у здания администрации Екатеринбурга, когда на пенсионерку упала глыба льда.

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