Обвиняемого в убийстве бывшей любовницы на ЖБИ отправили в СИЗО

Следователи СКР добились ареста для 36-летнего Сергея Суслина, которого обвиняют в убийстве бывшей сожительницы Екатерины Шутовой. Тело женщины в припаркованной у дома № 22 по улице 40 лет ВЛКСМ машине обнаружил ее 13-летний сын. Оперативникам не пришлось долго искать убийцу – через два часа Суслин сам пришел в районный отдел полиции и во всем сознался.

Тем же утром он показывал силовикам. как и где убивал женщину.

У Екатерины остался 13-летний сын. Фото: соцсети

- Обвиняемому выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, - рассказали «КП» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По словам брата убитой, Екатерина давно рассталась с Сергеем из-за его образа жизни. Ухажер нигде не работал и часто пьянствовал. Бывший сожитель начал преследовать женщину из-за чего ей часто приходилось ночевать дома у родителей на ЖБИ.

- Выяснилось, что он караулил ее у дома с ножом еще неделю назад, - рассказывает брат Екатерины. – В тот день она вызвала полицию и тем самым спугнула его, но про нож я ничего не знал. Говорят, что после задержания он пытался выглядеть неадекватным, чтобы его отправили в психушку, а не в изолятор.

Теперь Суслину грозит до 15 лет колонии. Фото: соцсети

Сергею Суслину предъявлено обвинение по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет колонии строгого режима.

В Екатеринбурге молодой человек из-за ревности воткнул нож в грудь возлюбленной. Тело погибшей обнаружили прохожие в машине на дворовой стоянке (подробнее)