2019-04-08T08:40:44+03:00
Общество

В Екатеринбурге спасли голубя, который провалился с крыши в вентиляцию многоэтажки

Замурованной птица просидела два дня
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Евгений ЗенковФото: Евгений Зенков
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В Екатеринбурге провели спасательную операцию по вызволению голубя. Птица провалилась с крыши в вентиляционный канал на 5 этаже 9-этажного дома на улице Шефской.

Фото: Евгений Зенков

Фото: Евгений Зенков

Хозяйка квартиры периодически слышала воркование, но не придала этому значения. Когда же странные звуки не прекратились и через два дня, женщина вызвала зооспасателя.

- Как обычно на вызовах такого типа, важнейшую роль сыграл эндоскоп. Убрав решеточку с вентиляционного отверстия и спустив камеру в канал, мы скоро обнаружили голубя в положении вниз головой на дне канала, которое было чуть выше уровня пола, - рассказал зооспасатель Евгений Зенков.

Голубь, вынутый из вентиляции.Видео: Евгений Зенков

Вытаскивали застрявшего голубя специальной удочкой. После нескольких попыток удалось захватить пернатого петлей и вытянуть к отверстию в стене, последовательно складывая секции удочки.

Спасенный голубь был забран на выхаживание.

Голубь в вентиляции.Видео: Евгений Зенков

ИСТОЧНИК KP.RU

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