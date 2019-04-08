В Екатеринбурге спасли голубя, который провалился с крыши в вентиляцию многоэтажки
В Екатеринбурге провели спасательную операцию по вызволению голубя. Птица провалилась с крыши в вентиляционный канал на 5 этаже 9-этажного дома на улице Шефской.
Фото: Евгений Зенков
Хозяйка квартиры периодически слышала воркование, но не придала этому значения. Когда же странные звуки не прекратились и через два дня, женщина вызвала зооспасателя.
- Как обычно на вызовах такого типа, важнейшую роль сыграл эндоскоп. Убрав решеточку с вентиляционного отверстия и спустив камеру в канал, мы скоро обнаружили голубя в положении вниз головой на дне канала, которое было чуть выше уровня пола, - рассказал зооспасатель Евгений Зенков.
Голубь, вынутый из вентиляции.Видео: Евгений Зенков
Вытаскивали застрявшего голубя специальной удочкой. После нескольких попыток удалось захватить пернатого петлей и вытянуть к отверстию в стене, последовательно складывая секции удочки.
Спасенный голубь был забран на выхаживание.
Голубь в вентиляции.Видео: Евгений Зенков
ИСТОЧНИК KP.RU