Директор по маркетингу УБРиР вошел в список лучших маркетологов России

Директор по маркетингу Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Алексей Мерзляков получил награду в номинации «Лучший маркетолог» федерального этапа «Национальной премии бизнес-коммуникаций». Торжественная церемония награждения победителей прошла 4 апреля в Москве.

Топ-менеджер банка занял третье место в сегменте «Финансовый сектор». Кроме того, Алексей Мерзляков включен в реестр лучших маркетологов России, который объединяет признанных лидеров индустрии, сильнейших специалистов, внесших весомый личный вклад в развитие компании и достигших высоких показателей эффективности при решении бизнес-задач. Среди ключевых достижений Алексея за 2018 год – увеличение доли digital-каналов в продвижении продуктов и услуг, улучшение качества рекламы (по опросам пользователей), рост NPS и узнаваемости бренда, увеличение прибыли на клиента.

- Те достижения, которые позволили мне завоевать эту награду, были бы невозможны без всей нашей команды: маркетологов, пиарщиков, рекламщиков, социологов, аналитиков, — поделился впечатлениями Алексей Мерзляков. — Я очень рад, что смог собрать таких классных специалистов в одном банке.

«Национальная премия бизнес-коммуникаций» — независимая премия в маркетинге. Церемония награждения в этом году прошла в третий раз под эгидой Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Номинантов выбирал экспертный совет, в который вошли 130 признанных бизнес-экспертов международных и российских компаний, топ-менеджеры ведущих брендов, крупнейшие игроки медиарынка, представители СМИ, аудиторских и исследовательских организаций.

Напомним, в ноябре 2018 года Алексей Мерзляков вошел в число лидеров уральского этапа «Национальной премии бизнес-коммуникаций». УБРиР тогда завоевал награды в двух номинациях: «Лучшая маркетинговая кампания» (за продвижение кредитной карты «120 дней без процентов») и «Лучший директор по маркетингу». Алексей Мерзляков был отмечен как специалист, внесший весомый личный вклад в развитие бренда или компании, достигший высоких показателей эффективности при решении бизнес-задач. Впоследствии заявка УБРиР была значительно доработана и с учетом высоких результатов за 2018 год представлена на федеральном этапе премии.