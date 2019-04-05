В детскую поликлинику Екатеринбурга подкинули трехмесячного младенца

В Екатеринбурге полиция разыскивает молодую женщину, которая подкинула свою новорожденную дочь в детскую поликлинику № 1 ГКБ № 8. Ребенка обнаружил медперсонал в фойе учреждения.

В ходе проверки выяснилось, что незадолго до этого в больницу пришла женщина неславянской внешности 25-30 лет. На руках она держала сверток с малышкой, а рядом с ней был мальчик лет пяти.

Казалось бы, обычная ситуация - мама пришла с детьми на прием. Но вместо того, что пройти в регистратуру за талоном и медкартой, женщина постояла несколько минут в холле, после чего положила дочку на сиденье для посетителей и вышла с сыном из поликлиники.

- Обнаруженный ребенок был осмотрен медицинским персоналом. Внешних патологий выявлено не было. Установлено, что это трехмесячная девочка. Среди вещей девочки найдена записка с указанием имени и возраста. Ребенок помещен в ДГБ № 8, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Сейчас сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних устанавливают личность и местонахождение матери подкидыша.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о женщине, просят сообщать в отдел полиции № 12 по телефонам (343) 356-42-12 или 02.