«Очень хороший проект»: биатлонист Шипулин выступил за строительство храма у Драмтеатра

Российский биатлонист Антон Шипулин, начавший недавно политическую карьеру, высказался по поводу спора между сторонниками и противниками строительства храма святой Екатерины у Драмтеатра в уральской столице.

Спортсмен поддержал возведение религиозного объекта, назвав его будущей достопримечательностью города. Обращение спортсмена выложили в группе сторонников храма в Instagram.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/701357" frameborder="0"></iframe> Антон Шипулин поддержал строительство храма у Драмтеатра.Видео: Instagram группы поддержки храма

-Это очень хороший проект для жителей города. Очень много может быть людей, которые приходят и хотят почерпнуть какую-то новую духовную составляющую, - говорит Шипулин, подчеркивая, что на этом месте будет и парк с большим количеством зеленых насаждений, и спортивные сооружения, и место для отдыха.

Здание разместится на Октябрьской площади. Фото: minstroy.midural.ru

Шипулин призвал сторонников и противников большой стройки не ссориться, сказав, что через пару лет обе стороны будут гордиться тем, что в Екатеринбурге есть такой храм.

Ране строительство храма поддержали Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Михаил Галустян, Павел Дацюк, Владимир Шахрин и Вячеслав Бутусов.

Против выступили музыкант Наум Блик и ряд общественников города.