2019-04-05T09:56:33+03:00
Общество

«Очень хороший проект»: биатлонист Шипулин выступил за строительство храма у Драмтеатра

Спортсмен считает, что у Екатеринбурга появится новая достопримечательность
Лев ИСТОМИН
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Спортсмен поддержал строительство храмаСпортсмен поддержал строительство храмаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Российский биатлонист Антон Шипулин, начавший недавно политическую карьеру, высказался по поводу спора между сторонниками и противниками строительства храма святой Екатерины у Драмтеатра в уральской столице.

Спортсмен поддержал возведение религиозного объекта, назвав его будущей достопримечательностью города. Обращение спортсмена выложили в группе сторонников храма в Instagram.

Антон Шипулин поддержал строительство храма у Драмтеатра.Видео: Instagram группы поддержки храма

-Это очень хороший проект для жителей города. Очень много может быть людей, которые приходят и хотят почерпнуть какую-то новую духовную составляющую, - говорит Шипулин, подчеркивая, что на этом месте будет и парк с большим количеством зеленых насаждений, и спортивные сооружения, и место для отдыха.

Здание разместится на Октябрьской площади. Фото: minstroy.midural.ru

Здание разместится на Октябрьской площади. Фото: minstroy.midural.ru

Шипулин призвал сторонников и противников большой стройки не ссориться, сказав, что через пару лет обе стороны будут гордиться тем, что в Екатеринбурге есть такой храм.

Ране строительство храма поддержали Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Михаил Галустян, Павел Дацюк, Владимир Шахрин и Вячеслав Бутусов.

Против выступили музыкант Наум Блик и ряд общественников города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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