«Очень хороший проект»: биатлонист Шипулин выступил за строительство храма у Драмтеатра
Российский биатлонист Антон Шипулин, начавший недавно политическую карьеру, высказался по поводу спора между сторонниками и противниками строительства храма святой Екатерины у Драмтеатра в уральской столице.
Спортсмен поддержал возведение религиозного объекта, назвав его будущей достопримечательностью города. Обращение спортсмена выложили в группе сторонников храма в Instagram.
Антон Шипулин поддержал строительство храма у Драмтеатра.Видео: Instagram группы поддержки храма
-Это очень хороший проект для жителей города. Очень много может быть людей, которые приходят и хотят почерпнуть какую-то новую духовную составляющую, - говорит Шипулин, подчеркивая, что на этом месте будет и парк с большим количеством зеленых насаждений, и спортивные сооружения, и место для отдыха.
Здание разместится на Октябрьской площади. Фото: minstroy.midural.ru
Шипулин призвал сторонников и противников большой стройки не ссориться, сказав, что через пару лет обе стороны будут гордиться тем, что в Екатеринбурге есть такой храм.
Ране строительство храма поддержали Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Михаил Галустян, Павел Дацюк, Владимир Шахрин и Вячеслав Бутусов.
Против выступили музыкант Наум Блик и ряд общественников города.
ИСТОЧНИК KP.RU