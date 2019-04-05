«Высадил, обнял и дал газу»: в Екатеринбурге хозяин бросил собаку на окраине города

В последнее время новостная лента прямо-таки пестрит сообщениями о жестоком обращении с животными. Очередная история произошла в микрорайоне Академический. Молодая собака, примерно полутора лет, по воле человека вдруг стала бездомной и превратилась в очередного Хатико.

Как рассказал очевидец Эдуард Нелепко, пса привезли на машине, высадил на обочине, после чего автомобиль поехал прочь, а собака бросилась вслед за ним.

Фото: Эдуард Нелепко

- Она бежала за машиной метров 200. Машина остановилась. Вышел чувак. Обнял собаку. Сел в машину, дал газу. Собака бежала ещё метров 200, но отстала. Час точно шарахалась рядом со стоянкой. Подходила к людям и машинам. Чем ей помочь-не знаю. Едой поддержу. Объявления по сайтам размещу. Искать собаку никто, конечно, не станет, но может кто приютит, - говорит мужчина.

У самого горожанина дома тоже собаки и кошки - к себе Эдуард брошенного пса взять не может. Пункт кратковременного содержания в данный момент находится на карантине, поэтому вся надежда сейчас только на неравнодушных жителей. Если у кого-то есть идеи, как поступить или куда пристроить собаку, Эдуард просит написать ему в соцсетях.

Прошедшую ночь пес провел на улице на остановке, рядом с тем местом, где его бросили.

- Ну а куда ей еще идти. Обычно, собаки больше двух-трех дней на этом пятачке не задерживаются. То ли уходят, то ли их подбирают службы отлова. Что делать с ней-не понятно, - продолжает Эдуард. - Слов нет. Иногда жалею, что не плачу. Печальные мысли приходят, когда думаю о том, как жизнь собаки вчера изменилась за один момент. Все, что было ее миром исчезло.