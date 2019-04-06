2019-04-06T11:30:51+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге молодой человек из-за ревности воткнул нож в грудь возлюбленной

Тело погибшей обнаружили прохожие в машине на дворовой стоянке
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Мотивом для убийства стала ревностьМотивом для убийства стала ревностьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в районе ЖБИ произошло жестокое убийство. Местные жители одного из домов на улице 40-летия Комсомола обнаружили труп девушки. Погибшая сидела в машине, а из ее груди торчал нож. Опешившие от увиденного люди вызвали полицию.

- По факту обнаружения тела девушки в автомашине с признаками криминальной смерти, возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "убийство", предусматривающей вплоть до 15 лет лишения свободы, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Подозреваемый в убийстве уже задержан, им оказался бывший возлюбленный погибшей девушки. Спустя несколько часов после преступления молодой человек сам сдался полиции.

- Мужчина самостоятельно явился в территориальный отдел полиции, написал явку с повинной, согласно которой, мотивом убийства явилась ревность, - рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

В ближайшее время следствие намерено предъявить молодому человеку обвинение и обратиться в суд с ходатайством о взятии его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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