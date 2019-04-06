В Каменск-Уральском 12-летняя школьница, чтобы доказать самостоятельность, сбежала с котом в другой регион

Шестиклассница из Каменска-Уральского, желая продемонстрировать родителям независимость и самостоятельность, переполошила свою семью и подняла на уши городскую полицию. В один из дней, когда мама и папа ушли из дома по делам, у девочки появилась идея отправиться в путешествие.

К поездке школьница подготовилась, девочка собрала в рюкзак самые необходимые вещи и поехала не куда глаза глядят, а до ближайших родственников - в Челябинскую область. Чтобы в дороге было веселее, юная туристка прихватила с собой домашнего кота.

Общественный транспорт показался беглянке слишком скучным, поэтому отправиться в соседний регион девочка решила автостопом. Вернувшиеся тем временем родители, не заставшие дома дочь, чуть ли не каждую минуту звонили школьнице на мобильный телефон, но ребенок не отвечал.

- 30 марта в дежурную часть отдела полиции № 22 Межмуниципального отдела МВД России «Каменск-Уральский» поступил звонок от жителей села Барабашево, которые сообщили о том, что их несовершеннолетняя дочь, ранее не уходившая из дома, ушла и не выходит на связь. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних незамедлительно приступили к поискам беглянки, - рассказали в МО МВД России «Каменск-Уральский».

Спустя неделю юная путешественница сама вышла на связь. На четырех попутках она добралась до Челябинской области, откуда позвонила родственникам и сообщила о внезапном визите. Сейчас ребёнок уже находится дома и поставлен на учет в ПДН.

- Родителям и юной путешественнице предстоит посетить территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, - добавили в полиции. - Отметим, что семья является благополучной и до этого в поле зрение полиции не попадала.