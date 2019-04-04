«Деньги отказываются принимать»: на Урале «Почта России» перестала принимать платежи за электроэнергию

На этой неделе читатели «Комсомолки» буквально обрывают телефоны с просьбой пояснить, почему в отделениях «Почты России» с 1 апреля перестали принимать платежи за электроэнергию. Новость была неожиданной и для нас: обычно коммунальщики и энергетики жалуются на потребителей, которые не спешат оплачивать счета, а тут ровно наоборот – сознательные граждане и рады бы оплатить квитанции – да негде.

Это в Екатеринбурге почти у каждого есть компьютер или смартфон, с помощью которых можно легко заплатить за свет. А теперь представьте уральскую глубинку, где почтовое отделение едва ли ни единственный островок цивилизации.

- На днях узнал, что в отделениях прекратили принимать у населения платежи за электроэнергию. Это значит, что тысячи жителей отдаленных сел сейчас не понимают, как платить, это был единственный способ. Сейчас на почте деньги просто отказываются принимать и даже повесили объявление по этому поводу, - сообщил «Комсомолке» жительница поселка Баранчинский Анастасия.

На «Почте России» проблему признали: платежи действительно перестали принимать. Правда, утверждают, что временно – в новую договоренность с энергетиками, которую сейчас обсуждают, здесь верят.

- В настоящее время переговоры с АО «Энергосбыт» продолжаются. Руководство Свердловского филиала «Почты России» надеется на конструктивный итог, и в ближайшее время прием платежей от населения возобновится, - рассказали «Комсомолке» на предприятии.

Энергетики, в свою очередь, также надеются на то, что проблема решится в ближайшее время и говорят, что рассматривают вопрос о неначислении пеней для потребителей. Ведь перебои с оплатой в данном случае происходят не по вине граждан.

Энергетики намерены отменить пени за просрочку платежейФото: Алексей БУЛАТОВ

Также энергетики «ЭнергосбыТ Плюс» предложили на выбор несколько способов оплаты платежек.

- онлайн на сайте www.ekb.esplus.ru

- в Личном кабинете клиента «ЭнергосбыТ Плюс»

- в офисах «ЭнергосбыТ Плюс»

- в точках приема платежей РЦ Урала, Фрисби, «Центр расчетов и благоустройства Сосьвинского городского округа», «КРЦ» г. Краснотурьинск, «Расчётно-кассовый центр» г. Дегтярск, «РКЦ ЖКХ» г. Ревда, УК «Сухоложская»

- в отделениях и банкоматах «Сбербанк России», «Уральский банк реконструкции и развития», «Газпромбанк», «Кольцо Урала», «СКБ-Банк», «Первоуральскбанк», «Меткомбанк», «ВУЗ-Банк»

- через терминалы «TelePay» и «Амиго»

- В настоящее время мы находимся на финальной стадии заключения договора с ПАО «Почта банк» и к моменту доставки квитанций планируем наладить прием платежей через инфраструктуру Почта банка, - заверили в компании.