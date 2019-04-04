2019-04-04T12:47:58+03:00
Звезды

Самая перспективная: екатеринбургская певица Монеточка попала в список Forbes

Ее достижения поразили экспертов
Лев ИСТОМИН
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Певица смогла покорить Россию своей оригинальностью песен и поведенияПевица смогла покорить Россию своей оригинальностью песен и поведенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Певица Лиза Монеточка из Екатеринбурга попала в новый престижный список журнала Forbes. Издание составило рейтинг самых перспективных жителей страны, которым еще нет 30-ти. Эстрадная исполнительница, который всего 20 лет, попала в первую десятку списка.

- 31 декабря Монеточка - единственная из молодой поросли артистов выступила и в сервильном формате «голубого огонька», и в его сатирической версии, снято командой Ивана Урганта, - пишет Forbes.

Елизавета Гырдымова появилась на сцене в 2016 году, выпустив сборник песен «Психоделический клауд-рэп». В прошлом году в Сети появился ее первый полноценный альбом «Раскраски для взрослых». После этого она стала признанной по всей стране исполнительницей с солидными гонорарами.

Сейчас Елизавета обучается во ВГИКе. На днях она выпустила новый клип «Нимфоманка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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