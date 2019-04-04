Предупреждение возгораний вблизи ЛЭП

В целях предотвращения случаев аварийного отключения магистральных воздушных линий электропередачи 500кВ и 220кВ (далее - ВЛ), эксплуатируемых филиалом ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - Магистральные электрические сети Урала, уведомляем о необходимости соблюдения требований «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утверждённых постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160.

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Наиболее распространёнными причинами аварийных отключений ВЛ являются следующие запрещённые действия в охранных зонах ВЛ:

- размещение любых объектов, в том числе складов и свалок;

- разведение огня, а также преднамеренное сжигание высокой стерни, валков, копен соломы и других материалов;

- производство каких-либо работ, в том числе вырубка деревьев, проезд машин и механизмов общей высотой более 4,5 метров без письменного разрешения сетевой организации.

Помните, что при приближении людей и техники на недопустимо близкое расстояние к проводам ВЛ, возможны перекрытия на автотранспортные средства и механизмы, не исключено возникновение несчастных случаев с людьми.