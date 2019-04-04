2019-04-04T09:35:25+03:00
Общество

«Постановочное видео»: следователи проверят Первоуральскую больницу из-за случая со сползающей по лестнице пациенткой

У женщины травма лодыжки
Маргарита МАХОНИНА
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Пенсионерка обратилась за помощью 3 апреляПенсионерка обратилась за помощью 3 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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В социальных сетях распространилось видео, на котором пожилая женщина покидает Первоуральскую городскую больницу буквально сползая по лестнице.

- Подъемник не работает. Никто ничего не делает. И, похоже, никому ничего не надо, - сообщает мужской голос за кадром.

Видео опубликовали в сообществе «Инцидент – Первоуральск», в соцсети «ВКонтакте». Его автор – Александр Жигулев в комментариях к записи уточняет, что обращался за помощью к персоналу больницы. Оперативно с ним поговорить не удалось.

Главный врач Первоуральской горбольницы Николай Шайдуров в курсе ситуации. В разговоре с корреспондентом «КПЕкатеринбург» он сообщил, что планирует поговорить с пенсионеркой.

- Травмпункт располагает на втором этаже, поэтому там есть специальное подъемное устройство для пациентов. Их подымают лифтеры, которые там же работают. И подъемник работал в тот день. Нужно было обратиться в регистратуру или к администратору – они находятся на первом этаже, - объяснил Шайдуров. - Сегодня утром я уже собирал медперсонал для обсуждения ситуации. Женщину узнали: она пришла в травмпункт с переломом лодыжки, который уже сросся. На ноге гипса не было: она даже могла потихоньку спуститься самостоятельно. Персонал сказал, что за помощью она не обращалась. У нас складывается впечатление, что видео постановочное. Но мы планируем пригласить женщину на разговор.

Бабушка заползает на второй этаж травмпункта в Первоуральске.Видео: группа в ВК "Инцидент Первоуральск"

- Аморально снимать такое на видео, вместо того, чтобы помочь пациенту. Это первый момент. По словам главного врача, подъемник работал и почему им не воспользовалась пациентка ему неведомо. Жалоб на больницу на неработающий подъемник в министерство не поступало, - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков.

К ситуации подключился СКР Первоуральска: следователи проведут в медучреждении проверку.

- Сотрудники СКР установят, отсутствовали ли в больницы условия для обслуживания маломобильных граждан, - добавил помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. - После всех мероприятий они дадут правовую оценку ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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