Он вам не тоVARищ: «Урал» обыграл дома «Арсенал» и стал на один шаг ближе к финалу Кубка России

Футбольный клуб «Урал» продолжает свой путь к финалу Кубка России. Сегодня команда из Екатеринбурга в непростом первого полуфинала матче одолела тульский «Арсенал» со счетом 1:0. Единственный гол в начале встречи забил форвард «шмелей» Андрей Панюков, который оказался первым на добивание после сейва вратаря Нигматуллина.

Эта игра могла быть и стала знаковой в истории российского футбола — впервые была задействована система видеопомощи арбитров тли просто VAR. Примечательно было и то, что обслуживал игру Алексей Еськов. Именно он удалил троих футболистов «Урала» весной 2017 года на открытии стадиона в Санкт-Петербурге.

За последние несколько матчей Алексей Еськов удалил пятерых футболистов «Урала»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во второй половине встречи опорный полузащитник устроил самую настоящую схватку с вышедшим на замену Кантемиром Берхамовым (к слову, бывший игрок Урала — прим.ред.). Сначала Еськов показал камерунцу желтую карточку, но получил подсказку от помощников и отправился смотреть повтор. Спустя две минуты Бумаль увидел перед собой прямую красную карточку и отправился в раздевалку.

Отман Эль-Кабир вместе с Эриком Бикфалви был лучшим в составе хозяевФото: Алексей БУЛАТОВ

Концовка игры создавала ощущение, что это матч не на жизнь, а насмерть. Под самый занавес защитник туляков Гиа Григалава пихнул плечом Отмана Эл-Кабира, от чего тот «улетел» за боковую. Вступаться за товарища прибежал защитник «шмелей» Стефан Страндберг. Итог был таков: Страндберг получил желтую карточку, а Григалава - красную.

Вот так выглядит экран VARФото: Алексей БУЛАТОВ

На пресс-конференции тренеры команд не стали обсуждать целесообразность введения VAR в России.

-Судье поставили телевизор, он его посмотрел. Мне то зачем смотреть? Это уже ничего не изменит, - заявил после игры наставник «Урала» Дмитрий Парфенов.

Петрус Бумаль стал первым футболистом, которого удалили в России после просмотра VARФото: Алексей БУЛАТОВ

Ответная игра пройдёт в Туле 15 мая.

Подробный фоторепортаж с матча смотрите здесь.