Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года в Екатеринбурге: когда начнутся и где перекроют дороги

По традиции перед годовщиной Победы в Великой Отечественной войне часть дорог Екатеринбурга перекрывают ради репетиций. По ним пройдут служащие всех войск ЦВО, суворовцы и юнармейцы, прокатят легендарный Т-34 и современные Т-72, реактивные системы «Град» и тягач «Медведь».

2019 год исключением не стал: в городе уже прошли две тренировки - 27 марта и 3 апреля. Предстоят еще 9. «Комсомольская правда – Екатеринбург» публикует расписание будущих перекрытий по дням.

10 АПРЕЛЯ, 17 АПРЕЛЯ

С 9:00 утра до 13:00 дня репетиции пройдут на следующих участках:

19-20 АПРЕЛЯ

С 20:00 вечера до 4:00 утра будет нельзя проехать:

27 марта и 3 апреля уже прошли первые тренировочные дниФото: Алексей БУЛАТОВ

23-24 АПРЕЛЯ

Вечером 23 числа, с 20:00 вплоть до 4:00 часов следующего утра закроют дороги:

24 числа в 9 утра и до 13:00 дня проезд перекроют на:

26-27 АПРЕЛЯ; А ТАКЖЕ 29-30 АПРЕЛЯ

В 19:00 часов вечера стартует колонна Екатеринбургского гарнизона. Примерно на час - чтобы она добралась до места репетиций, перекроют участки:

А в 20:00 закроют до 4:00 утра 27 числа закроют проезд:

С 3 ПО 5 МАЯ

Повторится тоже самое: с 20:00 вечера до 4:00 утра перекроют дороги:

27 марта и 3 апреля уже прошли первые тренировочные дниФото: Алексей БУЛАТОВ

С 7 ПО 8 МАЯ

Третий проход колонны Екатеринбургского гарнизона. В 19:00 перекроют участки:

С 20:00 вечера до 4:00 утра 8 мая закроют дороги:

9 МАЯ

В 5 часов утра для колонны Екатеринбургского гарнизона вновь перекроют участки: