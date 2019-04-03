2019-04-03T07:12:00+03:00
На здоровье

Центр ядерной медицины в Екатеринбурге будет принимать в два раза больше пациентов

Передовое учреждение расширяет свои возможности
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Фото: предоставлено Центром ядерной хирургии в ЕкатеринбургеФото: предоставлено Центром ядерной хирургии в Екатеринбурге
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ГК «МедИнвестГрупп» продолжает инвестировать в развитие возможностей региона в части диагностики и лечения онкологических заболеваний. В мае 2019 года в екатеринбургском Центре ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» заработает второй ПЭТ-сканер, благодаря чему учреждение сможет принимать в 2 раза больше пациентов.

Центр работает в уральской столице с 2015 года, осуществляя услуги по диагностике онкологических заболеваний. Ежегодно помощь оказывается 7 тысячам пациентов. Одной из особенностей центра – проведение уточняющей ПЭТ/КТ-диагностики отдельных онкологических заболеваний: рака предстательной железы и нейроэндокринных опухолей.

Главное преимущество ПЭТ/КТ с новыми радиофармпрепаратами, меченных галием68 – высокая точность в диагностике и мониторинге рака предстательной железы и нейроэндокринных опухолей. ПЭТ/КТ с 68Ga-ПСМА помогает оценить степень распространения как первичной опухоли при невысоких значениях показателей простат-специфического антигена, так и рецидивы заболевания.

При диагностике нейроэндокринных опухолей ПЭТ/КТ с 68GA-DOTA-TATE и 18F-ФДГ высокоинформативны при различных значениях результатов иммуногистохимического исследования этой группы опухолей.

- Центры Ядерной Медицины — это не просто оборудование и специалисты. Открывая центры, мы повышаем доступность и эффективность лечения, качество диагностики, предоставляем пациентам возможность ожидаемого результата лечения, - рассказывает Сергей Нотов, Президент компаний «МедИнвестГрупп».

Справка о компании

ГК «МедИнвестГрупп» - российская компания, занимающаяся развитием масштабных медицинских проектов. Накопленный опыт и компетенции позволяют реализовывать проекты на федеральном уровне согласно актуальным задачам в области медицины, в первую очередь онкологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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