Скандальная экс-чиновница Глацких устроилась на работу в ДИВС «Уралочка»

Бывшая глава департамнета молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких нашла себе новую работу. Отныне она – заместитель главы ДИВСа «Уралочка» в Екатеринбурге.

- Первая подпись, первый документ. Инвалид второй группы по военной травме будет заниматься в фитнес-зале ДИВС бесплатно, - написала Глацких в Instagram.

Карьере олимпийской чемпионки на госслужбе пришел конец из-за скандального заявления о том, что «государство не просило вас рожать». После этого Глацких была на месяц отстранена от работы, а по итогам служебной проверки губернатор Куйвашев сделал ей выговор. После этого чиновница вышла на работу, но уже через месяц написала заявление об увольнении по собственному желанию.

В середине декабря журналистам «Комсомолки» удалось побывать у нее на приеме и задать несколько вопросов.

Кроме того, 29 марта министерство финансов Свердловской области опубликовало итоги проверки финансирования лагеря для одаренных детей «Золотое сечение», который был организован несколько лет назад по инициативе экс-главы департамента молодежной политики Ольги Глацких.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/681932" frameborder="0"></iframe> Ольга Глацких ответила на несколько вопросов журналистов КП.Алексей БУЛАТОВ

Специалистам минфина удалось выяснить, что «Золотое сечение» сократил состав преподавателей и не достиг одного из показателей результативности использования субсидии.

- Департаментом как главным распорядителем средств областного бюджета и координатором деятельности фонда, не осуществлялся контроль за соблюдением получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, ее эффективным и экономным расходованием. Отсутствие контроля привело к расхождению количества заявленных участников образовательных смен, проведенных фондом, от фактически участвующих, в связи с чем фондом допущен ряд нарушений действующего законодательства, - говорится в отчете регионального Минфина.

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