2019-04-02T17:21:26+03:00
Происшествия

Разыскивается серая «десятка»: на парковке аэропорта Кольцово устроили стрельбу

В городе объявлен план «Перехват»
Олег Галимов
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Предполагается, что стрелков было троеПредполагается, что стрелков было троеФото: Алексей БУЛАТОВ
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На парковке аэропорта Кольцово неизвестные открыли стрельбу. По предварительным данным, нападавшие приехали к воздушной гавани на серой «десятке», а затем обстреляли одну из машин и скрылись. Сейчас на месте ЧП работают представители уголовного розыска.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что говорить об обстоятельствах инцидента пока рано.

- В эти минуты на прилегающей к аэропорту территории работает усиленная следственно-оперативная группа отдела полиции № 6, которая выясняет, что же произошло, - рассказал «КП» Горелых. – Сыщики уголовного розыска опрашивают потерпевших. По итогам проверки представители МВД примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Официальный представитель главка также добавил, что в Екатеринбурге введен план «Перехват», направленный на задержание предполагаемых стрелков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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