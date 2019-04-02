Разыскивается серая «десятка»: на парковке аэропорта Кольцово устроили стрельбу

На парковке аэропорта Кольцово неизвестные открыли стрельбу. По предварительным данным, нападавшие приехали к воздушной гавани на серой «десятке», а затем обстреляли одну из машин и скрылись. Сейчас на месте ЧП работают представители уголовного розыска.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что говорить об обстоятельствах инцидента пока рано.

- В эти минуты на прилегающей к аэропорту территории работает усиленная следственно-оперативная группа отдела полиции № 6, которая выясняет, что же произошло, - рассказал «КП» Горелых. – Сыщики уголовного розыска опрашивают потерпевших. По итогам проверки представители МВД примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Официальный представитель главка также добавил, что в Екатеринбурге введен план «Перехват», направленный на задержание предполагаемых стрелков.