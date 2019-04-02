2019-04-02T15:10:47+03:00
Экономика

Энергетики Свердловской области доказали готовность к ликвидации аварийных ситуаций на учениях

Более 100 специалистов приняли участие в отработке проведения аварийно-спасательных и аварийно – восстановительных работ
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Фото: предоставлено компаниейФото: предоставлено компанией
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Свердловское Предприятие Магистральных Электрических Сетей - филиал ПАО «ФСК ЕЭС» совместно с пожарно-спасательными подразделениями МЧС Свердловской и Курганской областей провели учения по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Более 100 специалистов – в том числе оперативно-диспетчерский персонал и специалисты 9 ти подстанций 220-500 кВ приняли участие в отработке проведения аварийно-спасательных и аварийно – восстановительных работ.

Фото: предоставлено компанией

Фото: предоставлено компанией

По легенде учений, в окрестностях Екатеринбурга и Тавды бушуют природные пожары. Огонь подбирается к электроподстанциям 500 кВ «Южная» и 220 кВ «Тавда». Из-за разлива брома на железнодорожной станции, заражена территория подстанции 220 кВ «Качканар». Штормовой ветер стал причиной технических нарушений и возгораний на подстанциях 500 кВ «БАЗ», «Тагил», «Емелино». Несколько подстанций по условиям учений стали объектами террористических атак. Произошло разрушение электротехнического оборудования подстанций, пострадали сотрудники.

В ходе учений проводится отработка взаимодействия энергетиков с пожарными и службами спасения, проверяется работа системы оповещения.

Фото: предоставлено компанией

Фото: предоставлено компанией

Свердловское ПМЭС продемонстрировало высокую оперативность в организации аварийно – восстановительных работ. Молниеносно был собран штаб предприятия. Проведена доставка на объекты необходимого оборудования и бригад.

На подстанциях отработана последовательность действий в аварийных ситуациях, закреплены навыки применения средств индивидуальной защиты и оказания первой помощи.

Фото: предоставлено компанией

Фото: предоставлено компанией

Все участники учений справились с поставленными задачами. Учебные пожары потушены, работоспособность электрооборудования восстановлена, люди спасены. Население Свердловской и Курганской областей может быть спокойно за бесперебойное обеспечение электроэнергий, что еще раз продемонстрировано в ходе прошедших учений специалистами СПМЭС и пришедшими им на помощь пожарными и спасателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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