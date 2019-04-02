2019-04-02T14:50:51+03:00
Недвижимость

За плохую уборку Екатеринбурга Александр Высокинский объявил выговоры главам районов и уволил трех рабочих

Мэр подчеркнул, что отставка виновных – не основная задача администрации
Маргарита МАХОНИНА
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Выговор получили администрации трех районов городаВыговор получили администрации трех районов городаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Зима 2019 года выдалась тяжелой для главы Екатеринбурга Александра Высокинского: администрация города не справилась вовремя со снегопадами. Горожане жаловались на плохую уборку снега несколько месяцев.

В марте Выскокинский провел два объезда города. Глава Екатеринбурга угрожал уволить глав районов, которые не справляются с очисткой улиц. Однако после первой проверки 10 марта счел обещанное наказание слишком строгим, несмотря на обнаруженные сугробы. Второй же пришелся на 31 марта, когда большая часть снега растаяла.

Сегодня глава города подвел итоги уборочного сезона. Хуже остальных с ним справились чиновники Орджоникидзевского и Кировского районов. Замглавы по благоустройству последнего Алексею Лаппо мэр объявил выговор.

- Всерьез рассматривали вопрос об увольнении руководства Орджоникидзевской администрации. Но председатель гордумы Игорь Володин, который является безусловным авторитетом в этом районе, взял их на поруки, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Однако Высокинский уволит провинившихся главу Романа Кравченко и замначальника Александру Щеглову, если они не изменят ситуацию в лучшую сторону до 20 апреля. К этому времени как раз растает последний снег.

Кроме того, выговоры получили глава Октябрьского района Роман Рудометов и его заместители - Алексей Говоруха и Наталья Савиных. Уволили же замначальника и трех мастеров дорожно-эксплуатационного управления Ленинского района. Хотя показатели там были средними, как и в Чкаловском районе. Ситуация в Верх-Исетском и Железнодорожном районах оказалась более лучшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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