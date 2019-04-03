Рак не приговор: рассказываем, как вернуться к нормальной жизни после страшного диагноза

В России постоянно растет количество онкозаболевших. Пермский край в этой печальной статистике не исключение. Тем не менее, опытные врачи говорят, что рак – не приговор. Это действительно тяжелая и опасная болезнь. Но ее можно победить, если вовремя обратиться к врачу.

На эту тему мы поговорили с главным врачом курорта «Усть-Качка», доктором медицинских наук, врачом-эндокринологом Любовью Завражных.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО СВОЕ ЗДОРОВЬЕ

- Любовь Аркадьевна, насколько возможно в сегодняшних условиях выявить опасное заболевание на ранних стадиях?

- Любое заболевание легче предупредить, чем лечить. Онкология в данном случае не является исключением. Поэтому в настоящее время пристальное внимание нацелено на раннюю диагностику онкопатологии. На это указано, прежде всего, специалистам, проводящим диспансеризацию, периодические медицинские осмотры населения. И, конечно, каждый из нас сам, прежде всего, несет ответственность за свое здоровье. При появлении каких-либо непонятных симптомов нужно обязательно обратиться к врачу. А при назначении обследования – нужно его пройти, а не откладывать в долгий ящик – «до понедельника», «1-го числа», «после отпуска» и т.д. Здесь и сейчас.

Фото: предоставлено ЗАО "Курортом Усть-Качка"

- С какими именно симптомами нужно обращаться к врачу-онкологу?

- С любыми непонятными симптомами, новообразованиями нужно обращаться к врачу – терапевту, дерматологу и т.п. А уже специалист определит нужно или нет идти к онкологу. У страха глаза велики, порой безобидные нарушения в состоянии здоровья кажутся необратимыми и смертельными. Обращаемся к специалисту.

- Какие методы диагностики применяются на курорте «Усть-Качка»? Насколько они действенны?

- «Усть-Качка» – бальнеологический курорт. Прежде всего, мы занимаемся оздоровлением, профилактикой заболеваний. На курорте проводим скрининговую дигностику онкозаболеваний, т.е. определяем наличие каких-либо нарушений в состоянии различных органов и систем и, соответственно, необходимость углубленного специализированного обследования в диспансере по месту жительства.

- Может ли пациент, прошедший традиционные методы лечения онкозаболевания (химиотерпаию, оперативное лечение), адаптироваться к прежней полноценной жизни? Что для этого ему требуется: психологическая поддержка, медикаментозное лечение, соблюдение здорового образа жизни?

- На этапе постановки диагноза, безусловно, все пациенты испытывают стресс. Да и дальнейшее лечение (все его виды) сопряжено с затратами физических сил и эмоциональным перенапряжением. Поэтому, начиная с момента постановки диагноза, пациенту требуется психологическая поддержка, правильное (функциональное) питание с необходимыми витаминами, минералами, микроэлементами, прогулки на свежем воздухе. А в отношении медикаментозной терапии – оставим решающее слово за специалистами.

Фото: предоставлено ЗАО "Курортом Усть-Качка"

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДОЛЖНА НОСИТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ ХАРАКТЕР

- Какие программы реабилитации онкобольных применяются на курорте? Есть ли какие-то уникальные методики?

- Реабилитация на курорте «Усть-Качка» показана пациентам с онкозаболеваниями, которые прошли специфическое лечение. Включает психологическую и физическую реабилитацию, фитотерапию, медикаментозную терапию по показаниям.

- Насколько эффективной является реабилитация? Сколько времени придется на нее потратить?

- Свою главную задачу мы видим в улучшении психологического состояния пациентов. Мы хотим, чтобы жизнь вновь заиграла для них яркими красками. А бывать у нас нужно как можно чаще.

- Какие советы вы могли бы дать людям, которым поставили этот опасный диагноз - «рак»?

- Это не приговор. Лечиться, следовать всем рекомендациям специалистов. Не надеяться на «Авось пройдет».

Фото: предоставлено ЗАО "Курортом Усть-Качка"

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ЗАО «Курорт Усть-Качка»,

Пермский край, с. Усть-Качка,

Телефон: 8(342)2074329

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